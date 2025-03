JBL Flip 7 Altoparlante Bluetooth

HQ

Quando hai sette modelli dello stesso altoparlante portatile, la tua ultima versione può iniziare a sembrare pericolosamente simile alle rate annuali dei vecchi PES e FIFA: con troppo poche novità e alcune modifiche apparenti da incassare. In questo caso, tuttavia, quel confronto non potrebbe essere più lontano dalla verità. Potresti aver preso un JBL Flip 6 relativamente di recente, ma è stato originariamente rilasciato alla fine del 2021. Quasi tre anni e mezzo fa. E sì, sembra più o meno lo stesso se lo metti accanto al nuovissimo JBL Flip 7, ma noterai subito la differenza. Sottile, non molto, ma una differenza ingegnosa dopo tutto.

L'azienda di Harman è leader nel settore degli altoparlanti Bluetooth per tutti i gusti, colori e dimensioni, da quelli tascabili Go e Clip, a quelli che amano lo shindig PartyBox con una maniglia per trolley, con i boombox Xtreme in mezzo. Il modello Flip, tuttavia, si trova in quel punto debole delle dimensioni: un cilindro da 18 centimetri che non pesa mai più di un chilo ed è facile da tenere in mano. Un design distintivo che è stato copiato fino alla nausea sia dai concorrenti che dai marchi cinesi contraffatti. Un dispositivo resistente agli abusi della casa e dei grandi spazi aperti che ne hanno fatto un nome comune. I mini woofer sui lati che si muovono notevolmente, sono sorprendentemente robusti e offrono più bassi del previsto.

I test per questa recensione del JBL Flip 7 si sono concentrati sull'ascolto solista in diverse condizioni, sul confronto con il Flip 6 e infine sulla performance in coppia in un gruppo stereo.

A partire dal confronto, il JBL Flip 7 sembra quasi identico al Flip 6. Leggermente diverso è il taglio delle alette sui bordi che servono a proteggere i woofer e, incidentalmente, come base se si desidera posizionare l'unità in posizione verticale di tanto in tanto (se pensate che sia stupido, continuate a leggere). Ci sono anche piccole differenze nel modello di cucitura del tessuto che copre il cilindro. E naturalmente i pulsanti sono sostituiti da funzioni moderne: addio PartyBoost, benvenuto Auracast, il protocollo multi-connessione e trasmissione di cui già godiamo con il JBL Tour Pro 3, per esempio.

L'ultima differenza prima di parlare del suono è più importante e l'ho trovato tanto creativo quanto divertente. Si tratta di un sistema chiamato PushLock, con il quale è possibile rilasciare l'accessorio che si sta utilizzando come impugnatura per scambiarlo con un altro. È come uno sgancio rapido: si preme un pulsante e si rilascia il cinturino da polso per far scattare il moschettone con un gesto e il clic corrispondente. Una soluzione molto interessante che, a parte i due accessori inclusi nella confezione, dovrebbe essere utilizzata per personalizzare lo speaker con altri più esclusivi in futuro. Più che per questo, mi piaceva l'idea in sé; Dopotutto, stiamo parlando dell'azienda che ha incluso un apribottiglie nei modelli Xtreme.

Sapevi che il punto esclamativo JBL è un corno? Guarda come si muove quando lo alzi...

JBL Flip 7: viste anteriori e posteriori.

Quindi come suonano? Beh, un po' di più e un po' meglio. La prima cosa è sorprendente non appena si accende l'unità, perché a parità di volume il JBL Flip 7 "mangia" il JBL Flip 6. Guardando le scritte in piccolo, vedo che il nuovo modello produce 25 W RMS per i bassi, rispetto ai 20 W del suo predecessore, mentre gli alti rimangono a 10 W. Ma ci deve essere qualcos'altro, qualche modifica nel posizionamento o nei materiali, per una differenza così grande.

Il fatto è che la voce acquista un po' di corpo e i suoni un po' di definizione, tenendo sempre presente i limiti di un tale fattore di forma. Al massimo volume suonano molto, molto forte per una valvola, e anche piuttosto male, ma non si ha proprio voglia di sentirli così, come è successo con altri modelli e altre marche. Il loro punto debole è intorno al 50-60% del volume, ma è qui che devo divagare a causa delle mie preferenze personali... con due unità.

In effetti, mi sto divertendo con quello che JBL chiama un "gruppo stereo" con due Flip 6s, e l'ho anche provato con due Flip 7s. E perché lo faccio a volte quando è il momento di un ascolto più raffinato e meno casuale? Perché, separando i canali L e R (intendiamoci, non sto parlando di emettere lo stesso segnale stereo su entrambi), la più grande piaga dell'intero fenomeno degli altoparlanti Bluetooth viene corretta. In questo modo, tutto diventa schiacciato, o troppo vicino tra loro, o in mono, ma se puoi permetterti la coppia, allargherai lo spazio sonoro, raddoppierai la potenza (e potrai scendere a un volume più bilanciato) e riceverai musica stereo ben separata. A volte l'ho fatto con i cilindri verticali per motivi di spazio, poiché non avevo bisogno dell'onda stereo orizzontale su un singolo altoparlante. Questa pratica mi è piaciuta così tanto che ho finito per usare due Flip 6s piuttosto che un singolo Xtreme 2: per un suono migliore e una configurazione più discreta.

JBL Flip 7 ha la certificazione IP68 per resistere alle intemperie... di una parte.

Sostituzione degli accessori con il nuovo sistema PushLock.

Con il JBL Flip 7s ho ottenuto un piccolo miglioramento rispetto ai gemelli precedenti, anche se il software necessita di un aggiornamento per, come prima, essere in grado di dire quale è L e quale è R. In questa modalità ci sarà sempre una grossa limitazione di direzionalità e la difficoltà di posizionare queste unità all'altezza delle orecchie (mentre, seguendo l'esempio del Xtreme, gli altoparlanti più grandi riempiono di più la stanza), ma i test non fanno che rafforzare la mia predilezione per il gruppo stereo, anche come altoparlanti per PC rimovibili, soprattutto ora che possono ricevere audio lossless tramite USB-C.

Anche tutto il resto costituisce un piccolo miglioramento. IP68 vs IP67 per una resistenza ancora maggiore all'acqua in piscina o alla sabbia sulla spiaggia, Bluetooth 5.4 vs 5.1 per una migliore connettività oltre a Auracast, 16 vs 12 ore di durata della batteria o AI Sound Boost per sacrificare un po' di bassi e prolungare ulteriormente la durata della batteria.

L'unico avvertimento che devo sottolineare è che oggi è facile trovare il Flip 6 a circa 100 euro e il JBL Flip 7 è in vendita il 1 aprile per un prezzo consigliato al pubblico di 150 euro. Sì, ci saranno vendite a tempo debito, ma se il tuo budget è inferiore (o se vuoi fare una coppia stereo), non sbaglierai con il modello più vecchio. In caso contrario, il JBL Flip 7 è il nuovo benchmark nel suo formato.

Confronto: JBL Flip 6 (blu) vs. JBL Flip 7 (bianco). Nota le piccole differenze...