Kingdom Come: Deliverance II ha venduto 6 milioni di copie

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Kingdom Come: Deliverance II ha ufficialmente venduto più di 6 milioni di copie. Questo traguardo arriva a più di un anno dal lancio ed è l'ultimo traguardo per il sequel RPG di Warhorse Studios. L'ultima volta che abbiamo riportato le vendite del gioco, stavamo confermando 5 milioni di copie vendute alla fine di febbraio di quest'anno.

Attraverso un comunicato stampa, Deep Silver e Warhorse Studios confermano che Kingdom Come: Deliverance II ha venduto un altro milione di copie in pochi mesi. Per festeggiare, hanno sfortunato il gioco durante la Steam Summer Sale, dove puoi trovarlo con il 60% di sconto. Il predecessore, che mostra le origini più umili di Enrico di Skalitz, è anch'esso in offerta con l'80% di sconto. C'è anche un nuovo aggiornamento per Kingdom Come: Deliverance II, che aggiunge un giullare che appare alla Hangman's Halter Tavern e dice cose su un nuovo gioco.

Il sequel non ha ancora raggiunto il livello del gioco originale in termini di copie vendute, dato che Kingdom Come: Deliverance ha venduto oltre 10 milioni di copie dalla sua prima uscita. Tuttavia, il sequel ha dimostrato di avere una grande durata, e presto non dubitiamo di tornare a parlare di un altro traguardo nelle vendite. Essendo uno dei pochi RPG ad alto budget del suo genere, che punta tanto sul realismo quanto su un'avventura epica, Kingdom Come: Deliverance e il suo seguito trovano sempre casa tra chi è interessato alla loro storia tanto quanto desidera un nuovo gioco in cui immergersi.