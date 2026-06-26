Kingdom Come: Deliverance II ha venduto 6 milioni di copie
C'è ancora molta strada da fare prima che arrivi al primo gioco, ma con un notevole sconto aggiunto per una vendita, il sequel di Warhorse potrebbe presto fare ancora più progressi.
Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition Europe | Steam
Kingdom Come: Deliverance II ha ufficialmente venduto più di 6 milioni di copie. Questo traguardo arriva a più di un anno dal lancio ed è l'ultimo traguardo per il sequel RPG di Warhorse Studios. L'ultima volta che abbiamo riportato le vendite del gioco, stavamo confermando 5 milioni di copie vendute alla fine di febbraio di quest'anno.
Attraverso un comunicato stampa, Deep Silver e Warhorse Studios confermano che Kingdom Come: Deliverance II ha venduto un altro milione di copie in pochi mesi. Per festeggiare, hanno sfortunato il gioco durante la Steam Summer Sale, dove puoi trovarlo con il 60% di sconto. Il predecessore, che mostra le origini più umili di Enrico di Skalitz, è anch'esso in offerta con l'80% di sconto. C'è anche un nuovo aggiornamento per Kingdom Come: Deliverance II, che aggiunge un giullare che appare alla Hangman's Halter Tavern e dice cose su un nuovo gioco.
Il sequel non ha ancora raggiunto il livello del gioco originale in termini di copie vendute, dato che Kingdom Come: Deliverance ha venduto oltre 10 milioni di copie dalla sua prima uscita. Tuttavia, il sequel ha dimostrato di avere una grande durata, e presto non dubitiamo di tornare a parlare di un altro traguardo nelle vendite. Essendo uno dei pochi RPG ad alto budget del suo genere, che punta tanto sul realismo quanto su un'avventura epica, Kingdom Come: Deliverance e il suo seguito trovano sempre casa tra chi è interessato alla loro storia tanto quanto desidera un nuovo gioco in cui immergersi.