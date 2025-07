Kioxia Exceria Plus G4

L'unità PCIe Gen 5x4 di Kioxia si chiama Exceria Plus G4. Supponiamo che G4 stia per il suffisso "x4", che indica che ora può funzionare molto velocemente. L'unità è disponibile da 1 TB o 2 TB e viene fornita senza un dispositivo di raffreddamento installato, il che ha perfettamente senso, poiché le schede madri ne hanno già uno integrato. Il prezzo è inferiore a 170 sterline per 2 TB e a meno di 90 sterline per 1 TB, un prezzo molto ragionevole.

Quello che non ottieni sono le velocità folli di 14.500 MB/s o più offerte da altre unità PCIe 5x4. Ma anche una velocità di lettura di 10.000 MB/s è piuttosto notevole e, a meno che tu non stia eseguendo l'editing video in 16K, trovo difficile capire a cosa ti servirebbe, e quindi utilizzeresti comunque unità industriali.

A differenza di molti altri, Kioxia possiede la produzione di celle di memoria e, come per altri marchi autoprodotti, noi di Gamereactor possiamo solo dire che questi sono i tipi di prodotti con cui abbiamo riscontrato il minor numero di errori. Si tratta di BiCS Flash, montato in 3D in 281 strati, e generalmente noto per l'elevata affidabilità. Come tanti altri, viene utilizzato un controller Phison, una parte abbastanza essenziale del prodotto, e in questo caso un PS5031-E31T.

Anche l'imballaggio è diverso senza guscio di plastica, ma con un sacchetto antistatico e un involucro di cartone tutto intorno. È più ingombrante, ma forse anche più sicuro. Il dispositivo stesso è completamente standard, con un retro in gran parte vuoto e un adesivo sui componenti che funge anche da dissipatore di calore. Non è detto come, ma è un metodo abbastanza comune. Inoltre viene fornito con il "Software di gestione delle utility SSD", che è molto rudimentale, ma anche molto efficace. Non può fare molto, ma fa quello che dovrebbe e l'interfaccia è estremamente semplice, ma anche facile da usare per i principianti. Supporta il vecchio formato NVMe 2.0c, che, a differenza del formato d di due anni più giovane, non offre la stessa durata. Tuttavia, il produttore fornisce una garanzia di cinque anni, e BiCS Flash è generalmente noto per durare a lungo, forse proprio perché non tenta di spremere l'ultimo 3-4% di velocità insignificante dalla tecnologia.

L'MTTF, ovvero quando ci si può aspettare che l'unità si guasti, è di 1,5 milioni di ore, o 171 anni. La sua resistenza, cioè la quantità di dati che possono essere scritti prima che le cellule inizino a morire, è di 1.200 TB.

Le specifiche dichiarano una velocità massima di lettura di 10.000 MB/s e una velocità massima di scrittura di 8.200 MB/s (leggermente inferiore nella versione da 1 TB) e temperature fino a 85 gradi, che non consiglierei. 70 gradi è il massimo assoluto e la maggior parte delle unità non deve superare i 60 gradi.

Qui, sono stato lieto di notare che c'è un sacco di spese generali. La velocità di lettura è stata di 10.350 MB/s, mentre la velocità di scrittura ha sorprendentemente raggiunto gli 8.775 MB/s. Ho avuto alcuni casi in cui era ancora più alto, ma niente di più basso di questi due valori. In realtà è piuttosto impressionante. Ciò può essere dovuto all'uso di un sistema di cache dinamico. Kioxia non lo menziona direttamente, forse perché la velocità diminuisce drasticamente quando viene utilizzato, ma si aggira intorno ai 400 GB. Nell'uso quotidiano, questo non significa assolutamente nulla nella pratica.

La temperatura era relativamente costante a circa 36 gradi a pieno carico con una scheda madre MSI X870E Carbon Wi-Fi, con piccoli picchi fino a 45 gradi sotto carico molto pesante, cioè quando si spostano file di grandi dimensioni.

Sou, cosa posso criticare? Beh, in realtà le dimensioni. Per quanto economica sia questa unità, è onestamente fastidioso che non sia disponibile almeno una versione da 4 TB. A meno che tu non sia fatto di soldi, pochissime persone hanno più di 4 connessioni NVMe. Se avessero fatto una versione da 8 TB, avrebbero potuto rendere molto felici molte persone. Le aziende americane stanno lanciando unità ad alta capacità, ma qui in Europa a quanto pare non ci è permesso di partecipare. Per il resto, è un'ottima guida, in quanto è veloce, economica e non si scalda troppo.