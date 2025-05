Kit Connor è stato adocchiato per recitare nel film di A24 Elden Ring

HQ

È stato solo di recente che abbiamo avuto la conferma ufficiale che il filmElden Ring era in lavorazione presso A24, con Alex Garland che sarebbe stato scelto per la regia. Ora, sembra che il lavoro sul film stia prendendo una marcia in più, mentre Garland cerca di ottenere la sua stella.

Secondo un rapporto di Deadline, l'attore Kit Connor sembra essere in trattative per il ruolo principale nel film. Diversi fattori devono ancora essere risolti per quanto riguarda la programmazione, ma sia l'attore che il regista sono desiderosi di far sì che ciò accada.

Connor ha già recitato nel film di Garland Warfare e l'attore 21enne ha costantemente costruito un forte inizio della sua carriera. Non siamo sicuri di chi interpreterà nel film Elden Ring, ma si potrebbe immaginare che sarà il protagonista del ruolo principale di Tarnished, se il film vuole adattare la trama del gioco.