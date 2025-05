Elden Ring film confermato, è diretto da Alex Garland

HQ

All'inizio di questo mese, abbiamo condiviso una voce su Alex Garland (Ex Machina, Civil War and Warfare) che dirigerà un filmElden Ring con A24. Il sito web che ha dato il via alla voce ha rimosso l'articolo poco dopo, il che di solito significa che è vero o davvero sbagliato. A quanto pare, era il primo.

Bandai Namco conferma che A24 sta collaborando con Garland per realizzare un film Elden Ring. Fanno sembrare che il film sarà un adattamento del gioco, quindi condividi il casting dei tuoi sogni per Melina, The Tarnished, Malenia e altri amati personaggi.