La Corea del Sud lancia con successo il quarto razzo Nuri

La Corea del Sud ha effettuato con successo il quarto lancio del suo razzo Nuri autocinetta, inviando in orbita un satellite principale e 12 satelliti cubi nella prima missione del paese condotta congiuntamente con una società privata.

Il lancio è avvenuto dal Naro Space Center alle 1:13 ora locale di giovedì, con Hanwha Aerospace che ha guidato la produzione e l'assemblaggio sotto la tecnologia trasferita dal governo. HD Hyundai Heavy gestiva la rampa di lancio.

Il presidente Lee Jae Myung ha affermato che la missione ha segnato una pietra miliare per l'indipendenza scientifica e la futura competitività della Corea del Sud. Il paese prevede sei lanci di prova entro il 2027 mentre lavora per rafforzare le proprie capacità aerospaziali.