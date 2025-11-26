La critica critica interpretata da Kim Kardashian All's Fair ottiene il rinnovo della seconda stagione

Con un impressionante Critic Score su Rotten Tomatoes del 3% (nonostante un Audience Score nettamente diverso del 66%), chiaramente il pubblico per quello che considereremmo il sconcertante cattivo All's Fair è stato piuttosto numeroso. La serie guidata da Kim Kardashian ha evidentemente trovato il suo posto tra consumatori e fan, tanto che Hulu ha già ordinato un secondo giro di episodi.

Sì, secondo Variety, una delle serie con il minor ascolto dell'anno tornerà presto per un ulteriore lotto di episodi, vedendo il gruppo di avvocati tornare per un dramma legale ad alto rischio interpretato da Naomi Watts, Teyana Taylor, Sarah Paulson, Glenn Close e altri.

Non si sa ancora quando esattamente All's Fair tornerà per il suo secondo giro di episodi, ma si prevede che il creatore e regista Ryan Murphy tornerà a guidare. Per approfondire questa serie, non perdere la nostra recensione in cui abbiamo assegnato al programma un netto 1/10.