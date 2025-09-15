La leggenda del pugilato britannico Ricky Hatton muore all'età di 46 anni, mesi dopo aver annunciato il ritorno

HQ

Ricky Hatton, pugile britannico, ex campione del mondo, è stato trovato morto nella sua casa, all'età di 46 anni, domenica. Soprannominato "Hitman", ha gareggiato tra il 1997 e il 2012, quando è stato eresa. Ha detenuto i titoli mondiali nella divisione dei pesi welter leggeri e welter e aveva annunciato un incontro di ritorno per la fine del 2025.

Hatton soffriva di depressione e alcolismo e parlava della necessità di aiuto psicologico per i pugili, specialmente dopo il loro ritiro, poiché i problemi di salute mentale sono comuni tra i pugili. "Se un pugile può uscire allo scoperto e dire che sta lottando e piangendo ogni giorno, farà un'enorme differenza. Dopo averlo vissuto, ora vedo come mio compito aiutare coloro che soffrono di salute mentale", ha detto una volta alla BBC.

Hatton era ammirato per il suo lavoro e la sua determinazione sia dentro che fuori dal ring, e sarà ricordato come uno dei più grandi atleti britannici di tutti i tempi. Tributi e commemorazioni si sono svolti durante la domenica, tra cui un minuto di silenzio al derby di Manchester, con il Manchester City che lo ricorda come uno dei suoi tifosi più amati.