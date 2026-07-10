La leggenda di Id Software John Carmack: "I giochi devono avere successo, non solo essere amati"

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Anche se sono passati 13 anni da quando John Carmack ha lasciato id Software, sarà per sempre strettamente associato all'iconico studio che un tempo ha co-fondato. Cosa pensa davvero di Microsoft che ora licenzia quasi tre quarti dello staff del leggendario sviluppatore, probabilmente chiude definitivamente il motore di gioco di Id Tech e trasforma il team in quello che sembra essere uno studio di supporto?

Carmack ha ora commentato proprio questo tema sui social media, scrivendo senza sentimentalismi di rammaricarsi della sua precedente dichiarazione secondo cui Microsoft sarebbe un buon proprietario per lo studio, ma allo stesso tempo rimane pragmatico, sottolineando che non basta per consegnare titoli iconici, devono anche vendere bene:

"Sono rattristato, ma non riesco a sfogarmi o sfogarmi per questo. Non ho accesso ai libri contabili, ma sospetto che Id Software fosse un'attività marginale dal punto di vista di Microsoft. Credo che le notizie secondo cui i ricavi di Minecraft hanno portato a diversi altri studi.

"Per continuare a essere prodotti a lungo termine, i giochi devono avere successo, non solo essere amati."

Ammette che è possibile che sia stata una decisione poco ponderata, ma lui stesso fa fatica a capire cosa possa aver aumentato le vendite:

"Non puoi escludere la possibilità che i dirigenti siano idioti, ma non dovrebbe essere la tua convinzione predefinita. Non credo ci sia una strada ovvia che avrebbe raddoppiato i ricavi dai giochi Id."

Conclude il suo lungo post con una nota positiva, scrivendo che, nonostante tutto, non crede che questo segni la fine della storia per id Software:

"Il gioco non è ancora finito, e spero che lo studio si ricomponga."