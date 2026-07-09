L'ex sviluppatore di id Software descrive i licenziamenti come "un bagno di sangue"

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Xbox ha premuto il grande pulsante di reset e, anche se forse serve a cercare di salvare l'azienda nel suo complesso, ha avuto un costo importante per il sostentamento delle persone. Bethesda è stata duramente colpita dai licenziamenti, con id Software che ha perso in particolare almeno metà dei suoi sviluppatori rimasti, mettendo seriamente a rischio il futuro del franchise Doom.

Ora, un nuovo rapporto di GamesBeat ci fornisce maggiori dettagli, da alcuni ex dipendenti che hanno lavorato in id Software. Un dipendente ha definito i licenziamenti "un bagno di sangue", affermando di essere stati "colti di sorpresa. La sua scala."

Daniel Gagne, un artista UI sopravvissuto ai licenziamenti, ha detto che "una quantità enorme di individui brillanti e talentuosi ha semplicemente perso i loro ruoli." Si ritiene che id Software sia rimasta particolarmente vulnerabile perché non stava lavorando a un grande rilascio al momento dei licenziamenti, cosa che ha risparmiato altri studi poiché Xbox aveva promesso di non cancellare alcun progetto precedentemente annunciato.

Ora non si sa se id Software sarà in grado di produrre i propri giochi, considerando che si ritiene che circa il 73% dello studio sia stato licenziato in totale. Molto probabilmente passerà al lavoro di supporto, il che è una triste fine per un grande sviluppatore FPS.