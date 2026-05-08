news
Star Fox
La nuova musica Star Fox è già disponibile con Nintendo Music
E per rendere le cose ancora migliori, questa notizia è arrivata con una nuova immagine che ci offre uno sguardo migliore sulla nuova versione di Fox McCloud e della sua squadra.
HQ
Sicuramente nessuno si è perso il fatto che Nintendo ha annunciato questa settimana Star Fox completamente all'improvviso, un remake completo di Star Fox 64 che uscirà già il mese prossimo, per la precisione il 25 giugno. Con così poco tempo rimasto, possiamo aspettarci una spinta di marketing intensa, e sembra che sia sicuramente iniziata.
La compagnia con sede a Kyoto ha ora pubblicato dieci tracce dalla colonna sonora sull'app Nintendo Music, quindi puoi già goderti canzoni come "Corneria" e ascoltare come suonano i nuovi arrangiamenti.
Come di consueto, è necessario un abbonamento Switch Online per accedere ai contenuti offerti da Nintendo Music.