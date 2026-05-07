Un remake Star Fox 64 uscirà su Nintendo Switch 2 il 25 giugno, e il design visivo è pazzesco

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Star Fox uscirà il 25 giugno, un remake di Star Fox 64 esclusivamente per Nintendo Switch 2 (questo è il titolo ufficiale). I livelli di gioco rimangono gli stessi del gioco del 1997 per Nintendo 64, inclusi i percorsi alternativi durante la campagna breve ma super rigiocabile, ma tutto il resto è stato modificato per dargli un aspetto moderno e "realistico".

La grafica mostra enormi miglioramenti, anni luce dall'ultima volta che abbiamo visto Star Fox su Wii U, in Star Fox Zero, appena dieci anni fa. Ma la caratteristica più sorprendente sono i design dei personaggi, lontani da quelli visti in altri giochi e molto più realistici, che ricordano molto i burattini originali usati per promuovere il primo gioco della serie, nel 1993.

Tutte le linee leggendarie (insieme a quelle leggermente modificate e nuove) sono state ri-registrate per il gioco.

La campagna del gioco non aggiunge nuovi livelli (per quanto ne sappiamo), ma ha nuove cutscene, briefing di missione con interazioni tra i personaggi. Un'altra novità è il multiplayer cooperativo, con un giocatore che usa un Joy-Con per muovere l'Arwing, e un altro che mira con il Joy-Con in modalità mouse per mirare e sparare. Ma se ti piace il controllo classico, puoi usare il controller Nintendo 64 per Nintendo Switch Online.

Una nuova modalità sfida ti permette di ripetere i livelli con sfide speciali in difficoltà Normale o Esperto, mentre la rinnovata Modalità Battaglia ritorna, multiplayer locale e online, un 4 contro Modalità 4 con squadra Star Fox (Fox, Falco, Peppy e Slippy) contro Star Wolf (Wolf, Pigma, Leon, Andrew) in tre mappe con missioni aggiunte.

Tra le nuove scene CGI, i nuovi obiettivi sia nel multiplayer che su ogni pianeta, e le nuove funzionalità di controllo e interazione, per ora, ciò che probabilmente sta avendo il maggiore impatto sul fan-service appartiene al primo gruppo: un prologo completamente nuovo dedicato a James McCloud, che mostra la prima incursione del vecchio squadrone Star Fox nei domini del presuntamente scomparso Dr. Andross su Venom, Il tradimento di Pigma Dengar e la caduta del padre di Fox daranno un ultimo incarico a Peppy Hare.



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Star Fox Direct e Star Fox annunciati da Nintendo per Switch 2

All'improvviso, Nintendo annunciò che un Direct di quindici minuti Star Fox sarebbe andato in onda il 6 maggio... con appena dieci minuti di attesa. La presentazione è andata in onda alle 00:00 CEST di giovedì, alle 23:00 BST di mercoledì ora del Regno Unito.

Alcuni leaker avevano suggerito che l'annuncio di un nuovo gioco Star Fox sarebbe stato fatto ad aprile, e avevamo sentito parlare anche di una rivelazione imminente. Aprile è passato e arrivato, ma non abbiamo dovuto aspettare molto per scoprire questa nuova uscita per Nintendo Switch 2. Ovviamente, il gioco si adatta bene dopo l'apparizione di Star Fox nel film Super Mario Galaxy, anche se i personaggi non si somigliano affatto (ed è la seconda volta che questo gioco viene rifatto, dopo il remake per 3DS del 2011).

Cosa ne pensi di Star Fox per Nintendo Switch 2? Ricordate che il 25 giugno sarà lanciato!

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