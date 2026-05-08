La partita di Premier League tra Arsenal e West Ham è una "ginnastica emotiva" per i tifosi del Tottenham

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Nell'ultimo frenetico tratto della Premier League, si verificherà una circostanza insolita: i tifosi del Tottenham Hotspur potrebbero tifare per la prima volta per i rivali dell'Arsenal, dato che i vicini del nord di Londra potrebbero avere la chiave per la sopravvivenza del Tottenham in Premier League... Ma per alcuni è una pillola troppo difficile da ingoiare.

Tottenham e West Ham sono le due squadre attualmente in lotta per la sopravvivenza in Premier League: il Tottenham è un punto avanti, diciassettesimo, con 37 punti; Il West Ham è in zona retrocessione con 36 punti. Ed ecco il problema: l'Arsenal gioca contro il West Ham sabato, alle 16:30 BST, 17:30 CEST.

Se l'Arsenal batte il West Ham, il Tottenham avrà molte più possibilità di salvare la retrocessione. Ma se il West Ham batterà l'Arsenal, subirà un duro colpo per la sua aspirazione a vincere la Premier League... soprattutto dopo il pareggio per 3-3 del Manchester City contro l'Everton ottenuto all'ultimo secondo lunedì.

La BBC ha chiesto ad alcuni tifosi degli Spurs, e alcuni sono disposti a rischiare la retrocessione dalla Premier League e tiferanno per il West Ham per sconfiggere i loro acerrimi rivali. "Uno dei miei amici degli Spurs ha detto che tiferanno per l'Arsenal. Io ero tipo: 'Ma cosa stai dicendo!'", disse un tifoso del Tottenham. "Personalmente, non arriverei a tifare per l'Arsenal. Non riuscivo a farlo."

Un altro tifoso, però, afferma che "la sicurezza è più importante delle battute", mentre un altro ha detto che "molti tifosi degli Spurs avevano accettato che la retrocessione sarebbe avvenuta", quindi ora si tratta di "ginnastica emotiva".

Qualunque cosa accada, è certo che la partita Arsenal contro West Ham sarà una delle più cruciali dell'ultimo tratto della lega... seguiti da vicino dai tifosi del Tottenham e del Manchester City.