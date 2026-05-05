Il Manchester City perde punti contro l'Everton nell'ultimo sprint di Premier League, l'Arsenal risponderà?

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I tifosi dell'Arsenal hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno visto che il Manchester City non è perfetto e può anche cedere alla pressione in questo ultimo tratto incredibilmente combattuto della Premier League. I tifosi del Manchester City sono rimasti delusi e preoccupati, ma anche speranzosi dopo che Jérémy Doku ha salvato un punto negli ultimi secondi della partita contro l'Everton, in cui sono passati da 1-0 nei primi 70 minuti a 3-1, per poi chiudere 3-3.

Questo risultato lascia l'Arsenal cinque punti sopra il Manchester City, ma la distanza sarà di due punti se il Manchester City vincerà la partita ritardata contro il Crystal Palace, ora prevista per il 13 maggio. L'Arsenal ha il vantaggio e una media gol migliore grazie alla vittoria per 3-0 contro il Fulham, ma se perdono una delle ultime tre partite di campionato e il City vince tutte, il City vincerebbe comunque il campionato... grazie al gol dell'ultimo minuto di Doku lunedì.

Prossime partite di Arsenal Premier League



Champions League: Atlético de Madrid (casa) - 5 maggio



West Ham (in trasferta) - 10 maggio



Burnley (casa) - 17 maggio



Crystal Palace (Trasferta) - 24 maggio



Prossime partite della Manchester City Premier League



Brentford (casa) - 9 maggio



Crystal Palace (casa) - 13 maggio



Finale di FA Cup: Chelsea - 16 maggio



Bournemouth (in trasferta) - 19 maggio



Aston Villa (casa) - 24 maggio

