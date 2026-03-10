La quarta stagione di Reacher arriverà quest'anno, secondo Alan Ritchson

HQ

Aspettavamo di sapere esattamente quando la quarta stagione di Reacher debutterà su Prime Video, ma chiaramente è prima possibile. Lo diciamo mentre Alan Ritchson, la star della serie, è ora spuntato e ha parlato della prossima stagione e di quando dovrebbe debuttare.

Parlando con Collider in linea con la prima di War Machine su Netflix, un film che abbiamo ritenuto avrebbe potuto essere molto migliore, Ritchson ha spiegato che Reacher tornerà nel 2026 e che questa stagione sarà imperdibile.

"Beh, abbiamo finito di girare la quarta stagione di Reacher. È di gran lunga la migliore stagione che abbiamo avuto finora, quindi sta arrivando. Uscirà quest'anno."

Reacher ha per lo più seguito un calendario di uscite annuali, con il 2024 che è stato Reacher -meno a causa dell'uscita della Stagione 2 a dicembre 2023 e della Stagione 3 all'inizio del 2025. Con il prossimo debutto della serie spin-off di Neagley, si sono sorse dubbi sul fatto che anche il 2026 sarebbe stato Reacher -lesso, ma evidentemente potremmo invece avere un doppio programma della serie più ampia, che dovrebbe deliziare i fan.

Ti piace ancora la serie Reacher ?