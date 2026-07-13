La serie Assassin's Creed ha venduto oltre un quarto di miliardo di copie

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La serie Assassin's Creed è diventata un successo immediato al suo debutto quasi 20 anni fa ed è riuscita a mantenere questo status fino ai giorni nostri, con solo qualche calo occasionale. Ci sono 14 giochi principali, ma se si includono spin-off, titoli VR, remake e altre uscite, il totale supera le 30, il che significa che la serie ha venduto un numero impressionante di copie.

In un comunicato stampa di Ubisoft, scrivono: "Dal suo lancio nel 2007, la serie Assassin's Creed ha venduto più di 250 milioni di giochi in tutto il mondo. Il franchise è ormai consolidato come una delle serie più vendute nella storia dei videogiochi."

Almeno due di questi 250 milioni provengono da Assassin's Creed: Black Flag Resynced, che ne ha venduti due milioni già il primo giorno, quindi sembra sicuro dire che la popolarità della serie è ancora forte.