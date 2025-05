La Super Terra è in pericolo: Helldivers 2 annuncia una controffensiva a tutto campo per proteggere la culla della democrazia Tutti gli Helldivers per le capsule infernali!

HQ Il metagame di Helldivers 2 è stato uno dei motivi principali dell'enorme successo e della continuità del titolo multiplayer di Arrowhead Studios sia su PlayStation 5 che su PC. A volte si basava sull'offerta di un piccolo colpo di scena per lubrificare il rilascio di un nuovo bonus di guerra, o per ravvivare il rilascio di una nuova versione di Automi o Terminidi o, più recentemente, Illuminati. Ma ora sembra che l'azione si stia intensificando ed è ora di riportare il numero dei giocatori in grande stile. PlayStation ha lanciato un appello di "Emergenza Galattica" a tutti gli Helldiver di fronte alla vera invasione galattica degli Illuminati, in una grande offensiva che ci vedrà combattere questi nemici della democrazia sul nostro pianeta natale, la Super Terra. Il trailer è una dichiarazione d'intenti, e sembra che molti giocatori stiano reagendo positivamente per tornare nei ranghi degli Helldivers. Vuoi? HQ