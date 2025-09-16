Gamereactor

La Svezia applicherà il divieto di telefonia mobile in tutta la scuola

I dispositivi degli studenti saranno raccolti quotidianamente nell'ambito delle nuove riforme dell'istruzione.

HQ

Abbiamo visto notizie di paesi che introducono divieti di telefonia mobile nelle scuole a un ritmo costante. Ora è il turno della Svezia, che a partire dal prossimo anno accademico introdurrà un divieto nazionale di telefonia mobile nelle scuole, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di apprendimento e la sicurezza per gli studenti. Il regolamento introdotto di recente, che colpisce i bambini di età compresa tra i 7 e i 16 anni, fa parte di un pacchetto di misure proposte annunciato martedì dal governo. Cosa ne pensa di questa misura? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

SVEZIA, STOCCOLMA - 27 MARZO 2018: Studenti delle scuole in giro per le strade della città // Shutterstock

