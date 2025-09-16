La Svezia applicherà il divieto di telefonia mobile in tutta la scuola

HQ

Abbiamo visto notizie di paesi che introducono divieti di telefonia mobile nelle scuole a un ritmo costante. Ora è il turno della Svezia, che a partire dal prossimo anno accademico introdurrà un divieto nazionale di telefonia mobile nelle scuole, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di apprendimento e la sicurezza per gli studenti. Il regolamento introdotto di recente, che colpisce i bambini di età compresa tra i 7 e i 16 anni, fa parte di un pacchetto di misure proposte annunciato martedì dal governo. Cosa ne pensa di questa misura? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!