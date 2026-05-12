La terza stagione di The Lord of the Rings: The Rings of Power debutterà a novembre

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Abbiamo aspettato abbastanza tempo che The Lord of the Rings: The Rings of Power torni su Prime Video per la terza stagione (anche se non più di quanto abbiamo fatto tra la stagione 1 e la 2), ma la buona notizia è che l'attesa sta per finire.

Sulla base del recente rapporto che afferma che The Rings of Power sarebbe tornato entro la fine del 2026, è stata stabilita una data precisa, con Prime Video che promette che la terza stagione inizierà l'11 novembre.

Per quanto riguarda ciò che offrirà questa serie di episodi, una breve descrizione aggiunge quanto segue: "Saltando avanti di diversi anni dagli eventi della seconda stagione, la terza stagione si svolge nel pieno della Guerra degli Elfi e di Sauron, mentre il Signore Oscuro cerca di forgiare l'Unico Anello che gli darà il vantaggio necessario per vincere la guerra, legare tutti i popoli alla sua volontà - e infine governare tutta la Terra di Mezzo."

Oltre a tutte queste informazioni, Prime Video ha anche condiviso un primo sguardo sulla prossima stagione con un'immagine che mostra ancora una volta il Signore Oscuro Sauron.