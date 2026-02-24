La terza stagione di Wednesday è ora in produzione, con Winona Ryder nel cast

HQ

Se stavi aspettando ulteriori informazioni sulla prossima terza stagione di mercoledì, Netflix ha offerto questo e anche di più.

In un nuovo articolo su Netflix Tudum, è stato confermato che la produzione della prossima stagione della serie è ora in corso, che è in fase di riprese vicino a Dublino al momento della stesura. Ma per costruire su questo, è stata confermata una lista di nuovi membri nel cast, con star che si uniranno al cast di ritorno e la nuova arrivata Eva Green, che prenderà il posto della stravagante zia Ophelia.

Le nuove incorporazioni al cast sono protagoniste da Winona Ryder, che ora sta scambiando un franchise di successo Netflix di Stranger Things, finito per un'altra serie di successo dello streamer. Non è chiaro chi interpreterà Ryder, ma ci viene detto che " nuovi insegnanti" stanno venendo introdotti alla Nevermore Academy, quindi forse entrerà a far parte del corpo docente.

Altrimenti, il cast sarà arricchito da Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer, due dei quali probabilmente saranno insegnanti e gli altri che senza dubbio si uniranno alla scuola inquietante e stravagante come nuovi studenti.

Naturalmente, tutte queste aggiunte cercheranno di supportare il cast di ritorno composto da Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman e altri, alcuni dei quali potete vedere nel trailer più recente della serie qui sotto.