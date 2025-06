La vittoria del PSG scatena il caos in Francia, portando a molteplici arresti e vittime

HQ

Le ultime notizie sulla Francia . Ora sappiamo che la storica vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, segnata da uno storico 5-0 contro l'Inter, ha scatenato festeggiamenti selvaggi che si sono rapidamente trasformati in disordini in tutta Parigi e in altre città francesi.

Le autorità hanno confermato 2 morti e circa 200 feriti in mezzo al giubilo, con la polizia che ha arrestato oltre 500 persone in relazione ai disordini. Questa è stata la prima vittoria in assoluto del PSG in Champions League, che, ovviamente, ha anche battuto alcuni record.