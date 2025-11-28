HQ

Il concetto di Battle Royale è stato testato e testato in vari ambiti mediatici, al punto che la sua struttura molto specifica non ci sorprende né ci sorprende. Che sia The Hunger Games, Squid Game o Ready or Not, sappiamo tutti che sapore ha il piatto servito più e più volte, ma questo non significa che non sia buono.

Prendiamo Last Samurai Standing come esempio. Il concetto è familiare: quasi 300 ex samurai vengono attirati a incontrare un misterioso organizzatore durante l'era Meiji del Giappone, cioè alla fine del 1800. L'organizzatore avvia un gioco mortale chiamato Kodoku, in cui devi uccidere altri partecipanti, raccogliere piccoli gettoni, presentarli a vari posti di blocco lungo un percorso da Kyoto a Tokyo, dimostrando così di essere il migliore. È una corsa all'eliminazione simile a molte altre esperienze in stile Battle Royale, e la narrazione prende forma di conseguenza.

Fortunatamente, i soli sei episodi della serie riescono a impressionare lo spettatore in modi diversi da una premessa davvero innovativa. Anche se è tutto un po' codificato da anime, con figure misteriose che appaiono quasi incredibilmente forti e letali, che gradualmente entrano sotto i riflettori della serie mentre il nostro protagonista Shujiro Saga e una giovane donna di nome Futaba Katsuki, che decide di proteggere, viaggiano dall'inizio alla fine del gioco, questa formula è piuttosto efficace. Saga stesso è un personaggio poliedrico, e la serie riesce piuttosto efficacemente ad ampliare la struttura del gioco stesso con piccoli tocchi di traumi passati e legami personali tra i partecipanti.

Ma soprattutto, nella migliore tradizione anime, fornisce la struttura per alcune sequenze di combattimento davvero fantastiche che mescolano senza soluzione di continuità inquadrature brutali, sporche e violente con un uso leggermente caricaturale di rallentatore ed esagerazioni in CG. Senza dubbio appartiene alla lista "reality+", dove la credibilità realistica viene sacrificata a favore di sequenze visivamente spettacolari, ma sicuramente aggiunge valore di intrattenimento.

Nel complesso, i valori produttivi sono altissimi qui, e anche se la trama, a parte i legami stretti che instauriamo con i pochi personaggi principali guidati da Saga, non riesce a prendere piede in soli sei episodi, si potrebbe anche sostenere che questa serie non ti fa davvero perdere tempo. Andiamo dritti al punto - letteralmente - e con una premessa interessante e intensa come cornice, la serie raramente è noiosa.

Gli manca un po' più di stile qua e là. Da vicino, la serie offre le battaglie, il dramma dei personaggi e l'intrigo necessari, ma raramente c'è una vera innovazione narrativa. Ma se hai una passione per le narrazioni Battle Royale, e forse in particolare per il combattimento con la spada, allora qui c'è una serie spettacolare che parte subito dall'inizio e raramente si ferma fino alla fine.