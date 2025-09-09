Lavazza A Modo Mio Deśea

All'inizio del 2025 abbiamo recensito la A Modo Mio Tiny Eco molto, molto economica di Lavazza, una macchina da caffè a capsule che si può acquistare a meno di 50 euro. Tuttavia, sembra che Lavazza si avvicini al proprio portafoglio allo stesso modo in cui Motorola fa con i suoi smartphone, ovvero offrendo una miriade di modelli in modo che ci sia sempre un modello specifico che corrisponda alle tue esigenze e alla tua fascia di prezzo.

Quindi, se sei disposto a pagare il doppio, puoi passare a A Modo Mio Deśea di Lavazza, che mantiene ampiamente la sua semplicità ma introduce una serie di fantastiche funzionalità che tu, come bevitore di caffè esperto, probabilmente ti interesseranno.

Il profilo stesso è ancora sottile e progettato per occupare il minor spazio possibile sul bancone della cucina. Inoltre, Lavazza ha ancora un debole per i design esteticamente sorprendenti, quindi anche se la A Modo Mio Deśea è fatta di plastica, è comunque attraente, semplice e attraente.

Sul davanti è stato fatto un po' di spazio per una lunga fila di bottoni. Sì, un piccolo display sarebbe stato bello, ma tramite semplici pulsanti a sfioramento illuminati a LED, puoi scegliere rapidamente tra bevande a base di caffè espresso o a base di latte e le loro dimensioni. Anche i simboli di facile comprensione aiutano in questo caso. Come la maggior parte delle macchine a capsule, si apre la parte superiore, si inserisce la capsula e si è pronti per partire. In alternativa, è possibile utilizzare la tazza del latte inclusa, che può essere collegata e utilizzata per cuocere a vapore il latte per un cappuccino, ad esempio, prima di aggiungere il caffè. È incredibilmente semplice.

Soluzioni più costose avrebbero il contenitore del latte come parte integrante della macchina, ed è ammirevole che Lavazza non abbia optato per una vaporiera separata accanto ad esso. Direi però che perché la tazzina del latte deve stare dove esce il caffè, si è costretti a fare le cose in sequenza, e se Lavazza avesse effettivamente avuto una vaporiera su un lato, caffè e latte potrebbero essere prodotti fianco a fianco. Non sono del tutto sicuro di preferire questa soluzione, ma è facile capire perché abbiano preferito progettare una macchina che non occupi più spazio senza sacrificare direttamente la funzionalità.

Praticamente tutto il resto è come al solito. Le capsule hanno un sapore piuttosto buono e, anche se non ci sono molti altri produttori in questo formato proprietario, puoi ottenere 36 per £ 10, e questo è dalla stessa Lavazza, il che non è male.

Ci sono sorprendentemente molte soluzioni là fuori per le circa 100 sterline che devi pagare per un A Modo Mio Deśea e, inoltre, non è la soluzione più economica rispetto al dover acquistare capsule. Ma se vuoi accedere a una varietà di bevande al caffè, almeno una delle quali prevede il latte cotto a vapore, e vuoi anche qualcosa di leggero, allora è difficile vedere come potresti sbagliare qui. Non sono del tutto sicuro della filosofia di design alla base del contenitore del latte, ma a parte questo, Lavazza ha ancora una volta consegnato qualcosa di elegante e infinitamente funzionale.

