Le 10 copertine PlayStation più sorprendenti

Quando ho deciso di scegliere dieci cover per PlayStation, ho provato un senso di gioia, dato che è una console di gioco particolarmente a me e, a mio parere, una delle macchine retrò più importanti ancora oggi; un gadget elegante con un catalogo di giochi leggendario. Le regole sono state riscritte con nuove tecnologie rivoluzionarie e poligoni, personaggi 3D, un suono superiore tramite CD, impressionanti cutscene prerenderizzate e, ultimo ma non meno importante, innumerevoli titoli che consideriamo senza tempo.

Ma la maggior parte delle copertine dei giochi PlayStation, col senno di poi, non erano particolarmente belle. La maggior parte di loro non ha davvero resistito alla prova del tempo né è invecchiata con dignità, anche se molti sono sia brutti che nostalgici. Le copertine erano generalmente decorate con i tipici rendering in plastica di gioco dei personaggi principali, veicoli appariscenti, esplosioni e loghi assurdi; ognuno più appariscente e "in faccia" rispetto al precedente. Molto di questo testimoniava come Sony volesse confrontarsi con Sega e Nintendo, con la PlayStation che era l'adolescente più "matura" con un atteggiamento arrogante nella stanza. Ho dovuto cercare nella mia anima e ciò che all'inizio sembrava ovvio è diventato una vera sfida, eppure, nonostante ciò, sono riuscito a trovare alcune copertine che ho trovato spiccate in diversi modi.

10. Destino finale

Questa copertina spiccava sullo scaffale del mio negozio di noleggio locale, dove non potevo noleggiarla perché non ero abbastanza grande (a seconda di chi fosse dietro il bancone quel giorno, aggiungerei). Avevo anche alcuni amici più grandi che sono riusciti a superare queste restrizioni per me. Tuttavia, sono stato attratto dalla copertina nera in stile militare con un logo che suonava sia definitivo che violento, promettendo di più di tutto. "La bellezza sta nella semplicità", come si dice spesso, e questo ha creato un luogo dove i demoni vengono abbattuti con motoseghe o ridotti a pugni quando le munizioni finiscono di sfinimento.

9. Silent Hill

Ho sempre apprezzato quanto sia depravato. È sporco e grezzo, con una palette di colori arrugginita e decadente e un logo che è sia sgradevole che confusamente rotto. Qualcosa non va... In effetti, è stato così, poiché l'orrore psicologico e fisico regnava sovrano, con la fitta nebbia dell'epoca usata principalmente per nascondere difetti e limitazioni hardware durante la progettazione degli ambienti, cosa tanto intelligente quanto efficace, ma che da allora è diventata un tratto distintivo della serie di videogiochi, ancora oggi molto attuale.

8. Tekken 3

Avevo l'intera trilogia dei picchiaduro di Namco e ho giocato i primi due giorno e notte, sia da solo che contro i miei amici dopo la scuola, o nei fine settimana e nelle vacanze estive quando facevamo pigiama party. Le copertine dei primi due erano terribilmente brutte, ma la terza volta è stata fortunata, perché hanno creato qualcosa che considero sia iconico che interessante. Potrebbe essere solo una rappresentazione del nuovo combattente introdotto Jin Kazama che ti fissa con rabbia e si mette il guanto con cui ti colpirà, ma lo fa emanando potenza e sicurezza, dove l'aspetto generale e la combinazione di colori hanno sempre funzionato per me, a parte il tatuaggio tribale.

7. Wipeout 2097

Wipeout è esploso sulla scena con le sue corse futuristiche, dove le copertine hanno attirato l'attenzione con un concetto futuristico e linee rettiline, polarizzando un approccio leggermente sterile, essenziale e molto pulito senza fronzoli. Ha catturato l'attenzione proprio perché si distingueva per la sua semplicità, ma che definiva molto bene il profilo Sony quando il disco veniva caricato e gli hovercraft avanzavano a 1.000 km/h. 2097, con il suo tunnel a filo sulla copertina, potrebbe anche essere uno di quei lampeggianti add-on di equalizzazione per Winamp, per chi se lo ricordasse.

6. Storia vagabondo

Squaresoft, come veniva chiamata allora, avrebbe potuto occupare metà dei posti in questa lista con le loro copertine, anche quelle più semplici come Final Fantasy VII. Gli illustratori giapponesi, in questo caso Akihiko Yoshida (ancora attivo oggi presso Square Enix), furono dietro questa piccola opera d'arte. C'era una mentalità completamente diversa rispetto agli studi giapponesi; con un'enfasi su più orgoglio, finezza e artigianalità, qualcosa che faceva distinguere molti giochi di ruolo giapponesi sia per i bellissimi dipinti che adornavano le scatole, sia per i giochi. Vagrant Story era sicuramente uno di questi, su entrambi i fronti.

5. Gran Turismo

Il nome di questo gioco da solo merita un premio. È intransigente e trasmette classe in un segmento più raffinato, costoso e lussuoso. La decisione di Polyphony Digital di stampare il suo logo appropriato come un modello del battistrada degli pneumatici è stata geniale. "Il vero simulatore di guida". Non c'era alcun dubbio su cosa trattasse il gioco quando è arrivato in scena, tuttavia, non mi è piaciuto particolarmente questo titolo all'epoca. L'ho comprato per l'hype quando ero in vacanza con la mia famiglia lo stesso anno in cui è uscito, e semplicemente ero troppo giovane per avere la patente e preferivo giochi di corse arcade più leggeri come Ridge Racer.

4. Crisi dei dinosauri

Capcom ha fatto proprio il segno qui, in particolare cavalcando l'onda del celebre Jurassic Park di Steven Spielberg, che aveva conquistato il mondo intero qualche anno prima. Dopo che Shinji Mikami si è affermato come il maestro dei giochi horror con Resident Evil e ha deciso di concentrarsi sui dinosauri in un progetto secondario, hanno anche scelto una copertina che chiaramente flirtava con qualcosa di spiacevole e familiare che molti riconoscevano. La zampa del velociraptor accanto a una pozza di sangue era tanto terrificante quanto efficace, e sì... Ha lasciato un'impressione.

3. Metal Gear Solid

Adoro Yoji Shinkawa come illustratore e designer. Senza di lui, tutti i giochi di Hideo Kojima sarebbero probabilmente stati radicalmente diversi. Per Solid Snake... Non è un debutto, ma sicuramente un grande successo globale, la copertina è eccitante, subdola, accurata ed eseguita con stile come sempre. La silhouette con elementi che ricordano una telecamera termica in bianco e nero è una copertina che è passata alla storia. È stato uno dei migliori giochi per PlayStation, e sogno ancora un remake sontuoso che gli renda giustizia, a differenza dell'abominio che era The Twin Snakes per Gamecube.

2. Resident Evil

Cosa stiamo esattamente guardando qui? È un test delle macchie d'inchiostro di Rorschach e che arma ha in mano Chris Redfield (che suppongo dovrebbe essere)? È caotico ed è confuso, ma per me è una di quelle copertine che hanno definito l'era PlayStation. Vedo zampe di ragno e ombre che sospetto appartengano a quei maledetti mostri rana che ti hanno decapitato da un'angolazione che non ti aspettavi. L'orrore nell'occhio spalancato che fissa dritto nel terrore è passato alla storia e adoro la composizione. Resident Evil compie 30 anni quest'anno, e cos'altro c'è da dire se non congratulazioni e un brindisi ai prossimi 30!

1. Castlevania: Sinfonia della Notte

Ecco qui, la copertina che si aggiunge la torta, secondo la mia opinione soggettiva. Alucard, conosciuto anche come il figlio di Dracula, è ancora presente nel gioco Castlevania di Konami, ancora oggi senza pari, che è un vero piacere agli occhi. La ricchezza dei dettagli non lascia nulla a desiderare, con il castello sullo sfondo e i candelabri bruciati in primo piano, dove lo splendore gotico della serie di giochi e il reboot distintivo dello stile del marchio hanno rivoluzionato il genere. Il termine "Metroidvania" è stato coniato dopo aver preso in prestito senza vergogna dalla serie Metroid di Nintendo in termini di layout e meccaniche di design. Per caso possiedi questo gioco? Se sì, sei su una vera pepita d'oro che dovresti mettere su uno scaffale e magari incorniciarla anche tu, ma guardala comunque ogni giorno. Oggi vale soldi, molti soldi, quindi tienilo stretto.

Quali copertine ricordi con più affetto dalla PlayStation di Sony, il rullo compressore che ha sorpreso il mondo?