Le dieci copertine più belle: Game Boy/Color/Advance

HQ

I bei vecchi tempi delle console portatili. Il Game Boy, senza uno schermo retroilluminato, dove era impossibile giocare al buio e dove giocare in macchina di notte significava intravedere fugacemente la luce sotto ogni lampione. Dove la palette di colori era composta dal verde e dal grigio-nero. Il Colore, che aggiungeva colori, e l'Avanzamento, il più avanzato dei tre. Questi sono essenzialmente il bisnonno della Switch. Dove il Game & Watch conta come una sorta di parente strano.

Per attirare i giocatori lontano da NES e SNES, le prime impressioni erano ovviamente importanti, e le copertine del Game Boy erano assolutamente fantastiche, vero? No, non proprio. Metti il protagonista al centro con un po' di background poco sviluppato. Questo vale per tutte e tre le generazioni del Game Boy. Per lo più dalla serie stessa Nintendo. Allo stesso tempo, ci sono anche alcune copertine fantasticamente divertenti, o quelle che la lingua inglese definirebbe 'stravaganti', e sono proprio queste che classierò qui sotto. È importante notare che non sono incluse copertine identiche (o molto simili) a quelle di altre console (Donkey Kong Country, Street Fighter II e Super Mario Bros. 3, ad esempio). Ecco le dieci copertine più belle dal Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Mentre ho inserito tutta la famiglia Game Boy in una lista di soli dieci titoli, la competizione per i posti è feroce e molte grandi copertine sono state lasciate fuori - che avrebbero potuto finire in tre liste separate. Infine, qui sto classificando solo le uscite europee, quindi niente cover giapponesi super cool. Detto questo: cominciamo!

10) Pokémon Rosso/Blu/Giallo (Game Boy)

Cominciamo con un vero classico. Classificherei queste copertine al pari di Argento/Oro, ma le versioni Rossa e Blu restano comunque in cima per il loro status classico. Inoltre, Red e Blue fanno qualcosa che pochissime copertine hanno fatto, sia su Game Boy, Game Boy Color o Game Boy Advance. L'illustrazione – in questo caso, Blastoise e Charizard – si estende oltre l'area argentata a sinistra dove è stampato il nome della console. Questo è molto insolito; di solito, l'illustrazione è limitata alle quattro quinte destra. Le copertine giapponesi delle loro versioni (con il verde invece che il giallo) sono anch'esse fantastiche e senza dubbio più belle, ma come ho detto, sono quelle europee che vengono classificate qui.

Annuncio pubblicitario:

9) Final Fantasy VI Advance (Game Boy Advance)

Meno è meglio. Mentre tutti gli altri erano concentrati a rendere tutto il più colorato e sgargiante possibile, Final Fantasy VI Advance ha scelto di andare nella direzione completamente opposta. Un titolo in rosso sangue e nero. Uno sfondo con uno schizzo vago del personaggio principale, Terra. È semplice, elegante, e si distingue per essere l'esatto opposto di quasi tutte le altre copertine.

8) Mario Kart: Super Circuit (Game Boy Advance)

Mentre quasi tutte le copertine delle tre console Game Boy presentano uno stile cartoonesco, Mario Kart: Super Circuit ha puntato sul 3D. È un mio preferito personale, anche se non è all'altezza di Super Mario Kart su SNES. C'è qualcosa nella copertina che mi fa venire voglia di correre. Mette in evidenza Mario come una sorta di campione con la corona intorno a sé, uno sfondo con la bandiera a scacchi e quella faccina sfacciata che dice: "Prendi se puoi!" Non è la copertina più movimentata, con solo un personaggio, un titolo e uno sfondo semplice, ma cattura l'essenza di ciò che Mario Kart è davvero utile. La competizione e il desiderio di battere gli altri piloti in pista.

Annuncio pubblicitario:

7) Metroid Fusion (Game Boy Advance)

La serie Metroid ha avuto una ricchezza di copertine davvero ottime, e tra le migliori c'è questa per Fusion. Anche la versione giapponese è elegante (forse anche migliore), con Samus in piedi in un'immagine altrimenti molto simile. Tuttavia, questa lista classifica le copertine per le versioni europee, ed è difficile negare che questa copertina non sia una delle migliori per le console Game Boy. La nostra eroina sembra una vera supereroina davanti ai mostri meno attraenti, che probabilmente non si sono ancora resi conto che non ci saranno ancora a lungo.

6) Skate Or Die: Bad 'N Rad (Game Boy)

È difficile non amare assolutamente tutto di questa copertina. Uno skateboarder con tutta l'attrezzatura protettiva (che tutti dovrebbero avere!) che salta sopra un varco in un passo di montagna che domina il mare. Inseguito da un elicottero con un rampino e quasi divorato da quella creatura mostruosa simile a un drago. Inoltre, sembra che una grande quantità d'acqua scivoli giù per la montagna sul lato sinistro. Ovunque guardi, è AZIONE!

5) Fantasmi e Goblin (Game Boy Color)

Ecco un esempio di una copertina che ha preso una vecchia (in questo caso, la versione NES) e l'ha resa molto migliore. La copertina del NES è in realtà piuttosto brutta. Qui, è lo stesso cavaliere che corre (o cammina) via praticamente dallo stesso mostro, ma l'aspetto è molto migliore. E il logo è in fiamme! Un grande vantaggio. Questo è un esempio lampante di quando qualcosa è colpitore senza essere esagerato.

4) Advance Wars (Game Boy Advance)

Adoro lo stile cartoonesco di questa copertina. Il carro rosso che corre su per la collina con i nostri protagonisti mentre le battaglie infuriano alle loro spalle. Il soldato solitario che pensa sia una buona idea attraversare il ponte con il fucile, dritto nel duello con i carri armati. La chiave inglese con il titolo del gioco in cima. Questa è una copertina fantastica e davvero non capisco come abbiano fatto a rovinare così tanto quella del sequel - è incredibilmente molto più noiosa.

3) Castlevania II: La vendetta di Belmont (Game Boy)

Non metterò in discussione la tecnica reale di brandire una frusta con la schiena rivolta a un nemico, probabilmente con un movimento di rotazione incredibilmente interessante. Dopotutto, il signor Belmont ha documentato di aver sconfitto molti più mostri di me. Se cerchi la parola cool in un dizionario, questa copertina non apparirà, ma dovrebbe davvero esserci. La battaglia, i castelli, la vista, il titolo che esplode ai nostri occhi. Il testosterone scorre.

2) Kingdom Hearts: La catena dei ricordi (Game Boy Advance)

Da dove cominciare? La combinazione di colori prevalentemente argento e grigio è fantastica. Le piccole immagini a forma di corona di vari personaggi - inclusi un Paperino e un Pippo particolarmente furbi - riempiono lo sfondo dietro un protagonista splendidamente disegnato al centro. È incredibilmente elegante; Non si può negare. Re:chain of Memories, uscito per PlayStation 2, non era nemmeno lontanamente così stiloso. Questo è il più vicino alla perfezione che si possa raggiungere quando si parla di copertine di giochi.

1) Super Mario Ball (Game Boy Advance)

Eccola qui, la migliore copertina della famiglia Game Boy! Il vincitore è un oscuro gioco di flipper Mario chiamato Super Mario Ball (Mario Pinball Land in Nord America). Adoro assolutamente questa copertina. È divertente, è elegante, è colorato e presenta Mario nei panni di una palla da flip. Questo è il tipo di copertina che mi rende felice solo guardandola, e dubito che esista un gioco di flipper per console con una copertina migliore di questa. Mario in cima a una lista su Nintendo - sembra molto appropriato, vero?