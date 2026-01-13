L'edizione fisica per Nintendo Switch 2 di Sonic Racing: Crossworlds sarà lanciata a marzo

HQ

Per un motivo o per un altro, i collezionisti fisici sono stati affamati fin dall'inizio dell'era Nintendo Switch 2. Con l'introduzione di Game-Key Cards, molti editori hanno scelto di non usare cartucce fisiche complete e hanno semplicemente fornito codici o modi per sbloccare edizioni digitali dei loro giochi, pur offrendo comunque edizioni in scatola...

Per Sega e il suo recente successo, Sonic Racing: Crossworlds, è stato in parte così, dato che il gioco è stato lanciato su Nintendo Switch 2 (anche più tardi delle altre piattaforme per qualche motivo) esclusivamente sotto forma di edizione digitale, ma con la condizione che alla fine avrebbe avuto anche una versione fisica.

Non è chiaro perché ci sia voluto così tanto tempo per avere una versione fisica del gioco sulla piattaforma, ma la buona notizia è che è quasi arrivata, dato che il 26 marzo arriverà e offrirà un'edizione interamente disponibile sulla cartuccia. Evviva!

Questa edizione fisica costerà ai fan £64,99 (lo stesso prezzo della versione digitale su Switch 2 ), ma senza dubbio attirerà l'attenzione dei collezionisti fisici.

