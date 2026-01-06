Pac-Man arriva a Sonic Racing: Crossworlds già domani

HQ

Alla fine del 2025, sono iniziate a circolare voci secondo cui Pac-Man sarebbe arrivato a Sonic Racing: Crossworlds come parte dei suoi numerosi diversi Season Pass crossover. Non è stato promesso nulla di ufficiale su quando ciò potrebbe accadere, ma ora abbiamo più informazioni.

Sega ha rivelato che il Pac-Man Pack arriverà già domani, 7 gennaio 2026, con una serie di nuovi piloti, un nuovo kart, piste e altro ancora nel gioco. L'intera estensione di questo pacchetto deve ancora essere mostrata, dato che al momento è arrivato solo un breve teaser trailer.

Quello che sappiamo è che il bundle Season Pass in corso vedrà un crossover Mega Man seguire Pac-Man, e poi dopo di ciò potremo guardare avanti a Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem e anche a qualcosa Avatar: The Last Airbender -releated.

