Lego Bricktales gioca come ricordi d'infanzia comprati in vita

Quando ero un bambino, volevo solo una cosa per Natale: Lego, e preferibilmente molto! Non dovrebbe sorprendere quindi che mi siano piaciuti i molti videogiochi con licenza come il recente Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Tuttavia, nonostante tutto il loro divertimento Traveller's Tales non ha mai fatto un buon lavoro nel ricreare l'esperienza infantile di giocare con i mattoncini Lego poiché, a parte alcuni puzzle automatizzati, non hai mai avuto modo di costruire nulla. Certo, Lego Worlds ti ha dato un sacco di strumenti per fare proprio questo, ma ha comunque finito per sembrare più simile a Minecraft.

Ora, sembra finalmente che i miei ricordi d'infanzia saranno ricostruiti nel regno digitale. Almeno è l'intenzione con il prossimo Lego Bricktales, che è in fase di sviluppo da parte del ClockStone Studio di Innsbruck. "Head Up, ora Thunderful, è stato contattato tre anni fa da Lego. Volevano creare un gioco in cui costruire con i mattoncini sarebbe stato al centro del gioco", spiega il project manager di Clockstone Studio Mathias Hilke.

Quella distruzione è stata scambiata per la costruzione, può essere sentita fin dall'inizio della demo della Gamescom in cui mi è stato affidato il compito di riparare un generatore rotto. Per prima cosa, avevo bisogno di costruire una scala per la mia mini figura per andare avanti. Più tardi, ho anche dovuto costruire le parti mancanti del generatore. Il gioco ti fornisce alcuni suggerimenti e suggerimenti, ma nulla che assomigli ai libretti di istruzioni completi forniti con i giocattoli fisici. Qui sei lasciato ai tuoi dispositivi e il compito inizialmente abbastanza semplice inizia rapidamente a sembrare un vero e proprio puzzle.

Fortunatamente, il gioco ti offre un rapido corso intensivo di ingegneria civile che sono sicuro che chiunque sarà in grado di superare grazie a controlli intuitivi e una curva di apprendimento bilanciata. Le prime costruzioni sono già quasi complete e stai solo applicando gli ultimi ritocchi, mentre allo stesso tempo impari a ruotare i mattoni, navigando nello spazio tridimensionale dell'edificio e altri trucchi utili. Con il generatore completo, vengo inviato attraverso un portale e sussurrato alla mia prossima destinazione, un lussureggiante ambiente nella giungla che funge da uno dei cinque livelli o hub del gioco. "Viaggi nel deserto, nella giungla, nel Medioevo e anche nei pirati dei Caraibi", Mathias Hilke ce lo dice. "Nel corso del gioco, otterrai anche sempre più mattoncini, con una tonnellata di colori diversi ed elementi decorativi."

C'è una storia che lega tutto insieme che coinvolge il tuo eccentrico nonno e il suo parco divertimenti trascurato. Aiutando le persone, sei in grado di raccogliere i cosiddetti cristalli della felicità, che possono essere utilizzati per ripristinare il parco al suo antico splendore - puoi persino visitare il parco a tema e decorarlo da solo. Penso che sia giusto dire che questa configurazione probabilmente non porterà alla narrazione nella vena di Lego: The Movie o del sorprendentemente toccante Lego Builder's Journey. Ma sembra ancora un viaggio divertente e spensierato, e i personaggi che ho incontrato durante la mia spedizione nella giungla avevano tutti molta personalità e dialoghi divertenti.

Forse non sorprende che, poiché lo sviluppatore ha precedentemente realizzato Bridge Simulator, la fisica gioca un ruolo importante nella progettazione del puzzle del gioco. Grazie al design modulare e flessibile dei mattoni, sei praticamente libero di costruire in qualsiasi modo tu voglia - ma se le tue costruzioni reggeranno è una storia completamente diversa. Il tuo ponte o scala accuratamente costruito si trasformerà rapidamente in un mucchio di mattoni se hai trascurato di fornire un supporto adeguato.

Man mano che mi addentravo nella giungla, le mie abilità si espandevano. Nuovi poteri come una frusta e un calpestato a terra mi hanno permesso di scalare le scogliere e rimuovere la fitta vegetazione. Allo stesso tempo, ho anche nuovi mattoncini con cui giocare. Come dice il proverbio, con un grande potere arriva una grande responsabilità, e a poco a poco i miei vari lavori di costruzione sono cresciuti in complessità.

L'ultimo è stato di gran lunga il più eccitante, poiché mi è stato affidato il compito di costruire un elicottero. Da zero. Questo si è rivelato una vera sfida, in quanto non solo ho dovuto fare spazio per la grande elica, ma ho anche dovuto assicurarmi che l'elicottero fosse probabilmente bilanciato. Il mio primo tentativo si è rivelato un disastro poiché il mio chopper fatto in casa aveva appena lasciato il terreno prima che iniziasse a volare all'indietro a causa di un numero eccessivo di mattoni nella parte posteriore. Qualche aggiustamento più tardi e il mio elicottero sollevato direttamente in aria: E anche nel gioco, poiché le tue costruzioni finite vengono trasportate direttamente nel mondo di gioco con tutte le loro piccole stranezze e tutto il resto.

Tutto questo edificio probabilmente sembrerebbe un po 'ingiusto (dopo tutto lo sviluppatore dovrebbe progettare le risorse, non tu) se non per il fatto che Clock Stone ha fatto un lavoro meraviglioso nella costruzione dell'ambiente stesso. Tutto, come in ogni cosa, è fatto di Lego, e i personaggi si muovono in modo esagerato, tipo stop motion. Sì, Lego: The Movie ha fatto lo stesso, ma questo sembra molto più un vero playset grazie alla prospettiva dall'alto e allo spazio di gioco limitato. Metti in pausa il gioco, rimpicciolisci e potresti, almeno per un momento, sentirti come se l'intero gioco si svolgesse sul pavimento della tua stanza d'infanzia e non sullo schermo del tuo computer.

Con la sua bellissima arte e il suo concetto intrigante, Lego Bricktales aveva già attirato la mia attenzione prima della Gamescom. Ora, dopo averlo giocato, sono caduto di nuovo come un bambino con i Lego, per la prima volta in quasi vent'anni, in cima alla mia lista dei desideri.