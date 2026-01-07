LEGO Marvel Iron Man Mark 3 Edizione da Collezione

HQ

L'ultima volta che ho intrapreso un grande progetto Lego è stato nel 1994. Avevo 16 anni che passava una notte insonne mentre dormiva a casa di un cugino, quando all'improvviso il mio sguardo cadde sul suo regalo di Natale chiuso, che aveva ricevuto qualche mese prima e che aveva fatto diventare invidiosi tutti noi. Era un grande castello Lego grigio che si poteva spiegare. Era una bestia da costruire, e l'impulso di metterlo insieme prevalse sulla mia stanchezza e sulla mia coscienza. La decisione era presa, e quando il sole sorse, avevo costruito l'intero castello e amavo ogni minuto.

Questo Iron Man è impressionantemente grande. Sì, quello grande, cioè.

Arrivando a oggi, il nuovo anno 2026, una bellissima scatola è atterrata sulla mia scrivania. Come vecchio fan Marvel, il mio cuore ha iniziato a battere un po' più forte nel petto, te lo prometto, perché anche la scatola stessa è una cosa meravigliosa. È anche quando sei lì con la scatola in mano che ti rendi conto della dimensione di questo Iron Man Mark 3, che misura ben 38 centimetri una volta assemblato. È una bestia, e ho capito subito che questo tipo sarebbe stato fantastico sulla mia mensola nerd vicino alla TV. Quando poi apro la scatola con riverenza per non rovinarla, mi rendo conto che molte cose sono cambiate da quando sono cresciuto e avevo in mente i Lego. La scatola che aprivo allora conteneva un grande sacchetto di pezzi di Lego che, da bambino, versavi sul pavimento e poi, come Paperone, ti tuffavi a cercare i pezzi necessari. Oggi sono stato accolto da 11 piccoli sacchetti di carta bianchi e un manuale di istruzioni spesso invece del mio piccolo opuscolo fragile in stile anni '90.

Annuncio pubblicitario:

11 sacchi da aprire e costruire uno per uno. Solo questo ti fa venire voglia di battere le mani e gridare "Ercole, Ercole!" È facile capire perché i Lego siano così amati sia dai giovani che dagli anziani, perché dietro tutto c'è così tanto pensiero, e ti meravigli un po' di ogni sezione che costruisci, chiedendoti come qualcuno abbia potuto inventare tutto questo, che è come il meglio dell'ingegneria. Ci sono in totale 1.297 pezzi da costruire, e ci sono volute ore. Due serate meravigliose e fino a tardi la notte, per essere precisi, perché ho trovato davvero difficile fermarmi. Solo un'altra sezione... E poi un altro. È davvero divertente da costruire e vuoi solo continuare. È un po' un mistero quando apri una borsa, cosa diventerà questa borsa, pensi mentre inizi a mettere insieme i vari pezzi, e all'improvviso ti viene davanti, c'è il piede sinistro di Iron Man, spero che non ne abbia due perché conosco molte donne che sarebbero deluse sulla pista da ballo.

No, non abbiamo il disturbo ossessivo-compulsivo. Ma un po' di ordine non ha mai fatto male a nessuno.

Sai di aver visto il film troppe volte quando finalmente inserisci il suo cosiddetto "cuore" e mormori, "La prova che Tony Stark ha un cuore." L'armatura è splendidamente dettagliata in rosso classico con dettagli placcati in oro, e puoi posare la figura finita mentre viene articolata dalle mani, polsi, vita, spalle e persino il collo. La costruzione si appoggia saldamente a una piattaforma e, naturalmente, include una elegante targhetta con il nome nel caso qualcuno avesse dimenticato chi è Iron Man. E per chi preferisce i loro uomini piccoli, nella scatola è incluso anche un mini Iron Man. È un modello che per me è molto esclusivo, ed è un pezzo pesante che verrà messo sullo scaffale per creare legge e ordine nel mio soggiorno, dove a volte i popcorn moschiscono e i controller a mano vengono lanciati contro i cuscini del divano per rabbia.

Ora ha finito! Sei sempre in forma!

Annuncio pubblicitario:

È una figura che verrà trattata con cura ma sicuramente riporta alla mente i ricordi. Il risultato di questa costruzione incredibilmente fine è che probabilmente abbiamo risvegliato un orso addormentato. La voglia di costruire altre vite, e penso di sentire già il lato negativo dei Lego, cioè i sintomi di astinenza che probabilmente resteranno fino alla prossima versione. Se questa creazione ha risvegliato il tuo desiderio di possederla, puoi acquistarla per circa £120 nel negozio di giocattoli più vicino o online. È davvero una cosa meravigliosa da ammirare!