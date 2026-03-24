Lego The Legend of Zelda 77093 Ocarina of Time - La Battaglia Finale

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Sarò onesto fin dall'inizio e dirò subito che nessuno dei due set Lego dei giochi di Zelda usciti mi ha particolarmente colpito personalmente o mi ha fatto prendere subito il portafoglio. Il che, ovviamente, è un vero peccato. Dato che il franchise di Zelda è la mia serie di giochi preferita in assoluto, si potrebbe naturalmente pensare che colga al volo l'occasione di costruire entrambi questi set che sono stati rilasciati. Ma non è stato così. Per fortuna, sono abbastanza fortunato da poter recensire Lego - e alla fine, per fortuna, c'erano ancora molti dettagli su questo set che mi sono piaciuti, e il processo di costruzione in sé è stato divertente, come di solito accade con i Lego.

La costruzione inizia con la piccola piattaforma su cui si svolgerà la scena.

Uno di questi potrebbe essere un po' piccolo; ma le minifigure di Link, Zelda e Ganondorf sono assolutamente incantevole. Quindi, inizieremo con questi tre, e mi piacciono davvero. La stampa è splendida, i dettagli sono fantastici e da soli sono un'ottima aggiunta alla collezione di qualsiasi appassionato di Lego. Ora, tre minifigure da sole non rendono il prezzo degno di essere - ma questo set, come suggerisce il nome, ricrea la battaglia finale del fantastico Zelda: Ocarina of Time, e questo di per sé è davvero, davvero fantastico. Una scena classica che rende l'esposizione elegante quando, una volta costruita, finisce finalmente sulla libreria.

Questo set comprende 1.003 pezzi. Otto sacchi, metà delle quali servono a costruire la base stessa e ciò che vi si trova sopra, mentre l'altra metà serve a costruire il mostro simile a un cinghiale che conosciamo come Ganon. In realtà non succede molto in termini di dettagli sulla base. Costruisci la base, metti una torre semi-rovinata che funge anche da supporto per i portatori trasparenti, permettendo a Link e Navi di fluttuare nell'aria.

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Tre (o meglio quattro, inclusa Navi) bellissime minifigure

Per il resto, il set consiste in alcune altre piccole rovine di castello dove puoi collocare la minifigure di Zelda, e una rovina con una piccola funzione dove puoi nasconderti e evocare Ganondorf. Personalmente, però, l'ho posizionato proprio davanti alla base perché volevo che fosse visibile. Un piccolo supporto con una Triforce davanti è stato assemblato, e alcune fiamme sul retro sono tra le decorazioni. Nel complesso, è piuttosto scarno, anche se la scena stessa è piuttosto efficace.

Perché, dopotutto, è quel mostro chiamato Ganon l'attrazione principale qui. Dopotutto, è lui a costituire metà delle borse e occupa quasi metà dello spazio sull'esposizione stessa. In realtà era lui quello che prima non ero sicuro di più – ma devo dire che le articolazioni delle sue gambe, braccia e testa – così come le spade massicce – creano una scena drammatica quando viene posizionato. In realtà ha un aspetto piuttosto interessante come 'istantanea' del gioco - il che significa che, come modello espositivo sulla libreria, rappresenta anche un'aggiunta elegante allo spazio.

Il prodotto finito è bellissimo quando è esposto sullo scaffale.

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Il processo di costruzione vero e proprio comporta un bel po' di lavoro minuoso. Qui non ci sono molti pezzi grandi, a parte alcuni per la base e qualche 'mattone' per la torre in rovina. Per il resto, è tutto molto piccolo. Non ci sono particolari difficoltà tecniche, solo molti piccoli pezzi in generale. Tuttavia, qui non ci sono passaggi particolarmente ripetitivi, tranne forse le fiamme disposte in fila sullo sfondo - ma anche queste non sono particolarmente numerose o ripetitive da inserire. Un'altra cosa da menzionare è che in questo set non ci sono affatto adesivi, il che è sempre (sempre!) un vantaggio.

Quello che trovo più deludente della costruzione è probabilmente il fatto che sembra un po' piatta e bassa. Sarebbe stato semplicemente bello avere un po' di altezza. Una torre con scale che salivano, oppure alcune colonne per creare altezza e rendere tutto un po' più drammatico e impressionante. Allo stesso tempo, Lego riguarda sempre un compromesso tra prezzo e numero di pezzi, e espandere la base stessa o il suo contenuto significherebbe automaticamente un prezzo significativamente più alto. Ma certo, è principalmente la base che penso avrebbe potuto essere un po' più entusiasmante qui.

Ci saranno molti Nintendo Lego, e spero davvero che ce ne saranno altri in futuro.

Tutto sommato, sono ancora abbastanza soddisfatto quando lo metto insieme a tutti gli altri miei set Nintendo Lego. Se fossi molto più giovane, probabilmente penserei che questo sia un set da gioco piuttosto divertente, perché puoi creare scene interessanti con le minifigure. Quindi, anche se non sono rimasto particolarmente colpito né ho sentito un impulso immediato di comprarlo quando l'ho visto per la prima volta alla presentazione, è un po' come mi sono sentito con la mia ultima recensione Lego di Fylke - è semplicemente più bello nella vita reale di quanto pensassi dalle foto precedenti. Per quanto riguarda il processo di costruzione in sé, non ho lamentele negative dirette. Non è una delle preferite né per aspetto né per quanto sia stato divertente assemblarlo - ma è, dopotutto, Lego, ed è sempre una delle cose più divertenti al mondo con cui smanettare.