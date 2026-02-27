Lenny Kravitz appende James Bond sopra una fossa di alligatori nell'ultimo sguardo a 007 First Light

HQ

Siamo a pochi mesi dal prossimo titolo atteso di IO Interactive, dato che 007 First Light dovrebbe uscire il 27 maggio, un po' più tardi rispetto al previsto debutto imminente di marzo a causa di un recente ritardo.

Con l'avvicinarsi del lancio giorno dopo giorno, IOI ha presentato un nuovo sguardo al titolo d'azione e avventura di James Bond, con un clip che si concentra principalmente sul principale antagonista interpretato da Lenny Kravitz, noto come Il Re dei Pirati Bawma. Nel breve estratto di gameplay, vediamo come Bawma e Bond si incrociano e come la leggenda dei pirati impicca Bond e il suo mentore John Greenway su una fossa di alligatori mentre sono incatenati. Come mai farà l'impavido agente segreto a sfuggire a questo problema?

Come parte di questo gameplay condiviso, ci viene anche detto qualcosa in più su Bawma in un comunicato stampa che spiega che è un "leader carismatico e imprevedibile di una potente rete di armi del mercato nero" e "un avversario potente con cui Bond deve confrontarsi e che gioca un ruolo chiave nel plasmare il suo percorso in 007 First Light, " un personaggio che usa la voce e la somiglianza di Kravitz.

Non vedi l'ora di vedere 007 First Light ?