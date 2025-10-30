Kim ha appena recensito Asus ' ROG Xbox Ally X, e così facendo, ha fatto alcuni punti che sono estremamente rilevanti per questa recensione, che è quasi un follow-up. In primo luogo, ha affermato che il prezzo è troppo alto per questo tipo di PC da gioco portatile, soprattutto se non si ottengono componenti di alto livello all'altezza del prezzo premium. E sì, attraverso la loro collaborazione con Microsoft, Asus sta introducendo un overlay Xbox che libera ampiamente la console da Windows 11 e rende l'esperienza tramite questo livello di interfaccia molto più piacevole nell'uso quotidiano.

I risultati della recensione di Kim sono un po' un "cheat sheet", un cheat code che funge da scorciatoia per la conclusione della recensione. Ma se vogliamo iniziare spoilerando un po' il finale, il Lenovo Legion Go 2 è una risposta abbastanza diretta all'ultimo tentativo di Asus e Microsoft, ma sfortunatamente in tutti i rispettano, non solo... Beh, sai, i punti critici.

E potremmo anche iniziare con l'elefante nella stanza; No, al momento in cui scriviamo, il Lenovo Legion Go 2 non ha la sovrapposizione Xbox con cui il ROG Xbox Ally X viene lanciato, e non è, per usare un eufemismo, un gradito ritorno a Windows 11 tramite questo tipo di input, al contrario. Configurare un dispositivo del genere mentre pensa che sia un PC sembra ancora completamente ridicolo, considerando la quantità di denaro che paghi per il piacere e la mancanza di un'esperienza più curata. Nonostante la suite software proprietaria Lenovo di Legion, è ancora qualcosa che si presenta molte volte al giorno, e sì, quasi ogni volta che la usi.

Detto questo, se misurato esclusivamente sui componenti, il Legion Go 2 riesce a dimostrare meglio perché questi PC da gioco portatili costano così tanto, anche se in realtà costano un po' di più del loro concorrente Asus. E sì, togliamoci di mezzo; questa macchina costa circa £ 1.000 per 2 TB di spazio di archiviazione. È una somma di denaro assurda.

Ma va bene, almeno Lenovo risponde qui nel miglior modo possibile ai punti critici di Kim dalla recensione di Xbox Ally X includendo quanto segue:



OLED da 8,8 pollici in formato 1920×1200 in formato 16:10 - fino a 144Hz con VRR



AMD Ryzen Z2 Extreme (8 core/16 thread) con GPU AMD Radeon (architettura RDNA 3.5/16 core) nel modello di punta

Fino a 32 GB LPDDR5X (8000 MHz)

SSD PCIe Gen4 M.2 fino a 2 TB



Almeno è più chiaro per cosa stai pagando. Innanzitutto, Lenovo ti offre senza dubbio il miglior schermo portatile sul mercato in questo momento. Non ci sono cornici dello schermo brutte e spesse e, di conseguenza, sembra molto più spazioso. È anche un OLED colorato e luminoso che può facilmente far fronte alla luce solare diretta, ma fornisce il contrasto che in realtà si rivela in questi formati più piccoli. Proprio come la differenza tra Switch e Switch OLED era significativa, così è qui.

E ancora, ci sono alcune altre idee in gioco qui, ed è facile vedere che Lenovo è semplicemente disposto a correre più rischi quando si tratta di includere funzionalità stravaganti nel loro hardware. Puoi rimuovere nuovamente i controller in vero stile Joy-Con ed estrarre un cavalletto, il che lo rende molto più comodo nel tempo. No, non c'è un holder, e in realtà non c'è il precedente FPS Mode stand che lo trasforma in una specie di pseudo-topo. Quindi è un peccato, soprattutto considerando il prezzo. Tuttavia, è bello vedere questi "valori aggiunti" e che Lenovo sia ancora una volta disposto a correre rischi.

Z2 Extreme, 32 GB LPDDR5X di RAM, 2 TB di spazio di archiviazione, gran parte di esso è lo stesso, il che lascia naturalmente l'effettiva differenziazione al raffreddamento, ma ci sono altre buone notizie prima di questo. Innanzitutto, c'è un lettore di schede microSD, il che significa che puoi espanderti di altri 2 TB se i 2 TB integrati non sono sufficienti, ma anche due porte USB-C, DisplayPort 2.0, WI-FI 6E e Bluetooth 5.3. È tutto racchiuso in un dispositivo che pesa 920 grammi, che è un po' più pesante dei 715 grammi del Asus ROG Ally Xbox, ma ad essere onesti, non l'ho notato nella maggior parte degli scenari, vale a dire quando lo avevo in grembo o seduto con esso a letto.

Anche il peso ha a che fare con la soluzione di raffreddamento, in quanto questo palmare è quasi assurdamente grande in relazione alle sue dimensioni, ma è tutto per fare spazio a giganteschi canali di ventilazione nella parte superiore del dispositivo. Mentre una camera di vapore di qualche tipo potrebbe anche avere senso, è difficile discutere contro i risultati, e durante il nostro stress test più duro, con il suddetto Cyberpunk 2077 in esecuzione per tutta la durata della batteria su Performance a 1200p, sì, abbiamo visto circa 42 gradi sul retro. Fa caldo, non commettere errori, ma è abbastanza impressionante che questo effetto si ottenga solo attraverso un maggiore spessore e più canali di ventilazione.

In termini di risultati di benchmark, ho avuto molta più fortuna nel scaricare ed eseguire test con titoli selezionati rispetto a Kim con il recente Asus ROG Xbox Ally X. Abbiamo testato principalmente la risoluzione nativa di Lenovo Legion Go 2, cioè 1200p, ma ovviamente abbiamo provato anche 1080p, che dà una differenza di circa il 15% nei fotogrammi eseguibili effettivi al secondo, un singolo esempio è Shadow of the Tomb Raider, che salta da 41fps in 1200p a 50fps in 1080p. Quindi tienilo a mente.

In generale, il Legion Go 2 potrebbe facilmente raggiungere circa 60fps nella maggior parte dei giochi moderni e intensivi, specialmente se si è disposti a modificare un po' le impostazioni, e in titoli appositamente ottimizzati che di solito si comportano bene sui palmari, tra cui Forza Horizon 5 e Cyberpunk 2077, l'equilibrio tra impostazioni e frame rate era praticamente in armonia. E sì, questo significa anche che praticamente tutti i titoli indie, i giochi AA e i giochi più vecchi funzionano tutti perfettamente. Questo è chiaro.

Tuttavia, durante l'esecuzione di questi benchmark, il rumore era evidente. È praticamente inesistente quando si gioca a titoli non intensivi, come accennato in precedenza, ma durante i test siamo a circa 40dB, che è decisamente evidente e udibile. Si tratta di un rompicapo? È difficile da dire, ma è più o meno equivalente a un Steam Deck OLED in termini sia di frequenza che di volume del rumore e di quando si verifica.

E infine, non devi sacrificare la durata della batteria, anche se la batteria da 74 Wh è in realtà più piccola di quella nel Asus ROG Xbox Ally X. Nel test Cyberpunk, abbiamo spremuto 2,5 ore di riproduzione, e questo è in Performance Mode, dove il sistema è spinto ai suoi limiti. Abbiamo anche giocato molto a Hades II, e poi quattro o cinque ore di uso generale.

Secondo quanto riferito, questo overlay Xbox arriverà come aggiornamento gratuito per il Lenovo Legion Go 2 in primavera e, se ciò accadrà, sarà un'alternativa davvero interessante al palmare Asus ', che è appena stato rilasciato. I controller rimovibili che funzionano anche come mouse, la costruzione robusta, l'eccellente durata della batteria, il fantastico display. In realtà è solo il prezzo quasi assurdo che mi impedisce di dichiarare che questo è un palmare da gioco basato su "de facto" Windows, perché £ 1.000 è davvero folle ed è quasi il doppio di un Steam Deck OLED con 1 TB (lo abbiamo misurato in base al prezzo sul sito web di Valve di € 679). Detto questo, una volta che avremo ottenuto di più da Windows 11, questo diventerà probabilmente il miglior palmare che abbiamo visto finora. Quando ciò accade, puoi aggiungere un po' al punteggio.