L'ex capo di PlayStation afferma che i giochi da $ 70 e $ 80 sono un "furto"

L'ex dirigente di Sony Interactive Entertainment Shuehei Yoshida si è addentrato nelle acque torbide delle conversazioni sui giochi da 80 dollari. Mentre guardiamo al futuro dei giochi, sembra che i costi aumenteranno, eppure Yoshida crede che otterremo ancora un buon rapporto qualità-prezzo da queste esperienze costose.

Parlando con Critical Hits alla Gamescom LATAM (tramite GamesRadar), Yoshida ha innanzitutto sottolineato che non pensa che tutti i giochi debbano essere contrassegnati allo stesso prezzo. "Ogni gioco ha un valore diverso che fornisce, o l'entità del budget. Credo fermamente che spetti all'editore - o agli sviluppatori che si autopubblicano - decidere di valutare il loro prodotto al valore che credono di portare", ha detto.

Ma, per i giochi che valgono il costo, vede $ 70 e $ 80 come punti di prezzo equi. "In termini di prezzo effettivo di $ 70 o $ 80, per giochi davvero fantastici, penso che sarà comunque un affare in termini di quantità di intrattenimento che i giochi di alta qualità offrono alle persone rispetto ad altre forme di intrattenimento", ha continuato. "Finché le persone scelgono con cura come spendere i loro soldi, non credo che dovrebbero lamentarsi".

Le principali paure delle persone riguardo ai giochi da $ 80 spesso derivano dall'idea che questa sarà la linea di base in futuro, cosa che in un mondo perfetto non sarebbe il caso, almeno secondo Yoshida. Con grandi nomi come Microsoft e Nintendo che vanno a $ 80 come futuro delle loro più grandi uscite, tuttavia, sembra che sia solo questione di tempo prima che altre aziende seguano l'esempio.