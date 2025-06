L'Italia alza l'asticella per le licenze di gioco online: Il costo è di 7 milioni

La riforma varata dal Governo nel 2024 e concretizzata con il nuovo bando indetto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) segna uno spartiacque per l'iGaming in Italia. Chiunque voglia operare sul suolo nazionale dovrà versare una entry fee da ben 7 milioni di euro! Dovrà, inoltre, presentare delle solide garanzie tecniche, accettare i controlli più serrati e, di fatto, misurarsi con i requisiti che ridisegnano la geografia del mercato.

Nel giro di pochi mesi la procedura, aperta il 31 marzo e chiusa il 30 maggio 2025, ha già raccolto decine di domande, segno che l'interesse non manca, ma solo i player più strutturati sembrano in grado di reggere l'impegno finanziario imposto dal Governo.

Il quadro normativo dietro la riforma

Il punto di partenza è il decreto legislativo del 25 marzo 2024, n. 41, che delega all'ADM l'organizzazione di una nuova gara per il gioco a distanza. Il provvedimento arriva dopo anni di proroghe concesse alle vecchie concessioni, molte delle quali sarebbero scadute già nel 2023, e dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato, che ha chiesto più chiarezza sui criteri di selezione.

Rispetto al passato, ecco quali sono le novità:





Un'unica procedura centralizzata, che sostituisce i bandi separati per le scommesse, il poker e i casinò



Requisiti patrimoniali più elevati, pensati per garantire solidità finanziaria e continuità del servizio



Controlli tecnici uniformi, definiti in un set di Regole Amministrative pubblicato dall'ADM all'inizio del 2025, con delle linee guida dettagliate sul sistema dei conti di gioco, sul tracciamento delle transazioni e sulla tutela dei minori.



Il risultato è un percorso di accreditamento più lungo e costoso, in cui la compliance, dalle soluzioni antifrode alla segnalazione delle operazioni sospette, viene posta al centro.

Una entry fee da 7 milioni di euro

Il tema che ha fatto discutere è, ovviamente, la quota d'ingresso. Dal 2018 il costo per una licenza ADM era fissato a 200.000 euro; oggi si passa a 7 milioni, vale a dire un costo di circa 35 volte in più.

Il Governo giustifica l'aumento su tre fronti:





Selettività: Si mira a scoraggiare gli operatori con delle capitalizzazioni ridotte, privilegiando i gruppi in grado di investire sulla sicurezza informatica, sul gioco responsabile e sull'innovazione.



Entrate erariali: Il gettito upfront permette di finanziare sia la macchina dei controlli sia i progetti sociali legati alla prevenzione del gioco problematico.



Allineamento europeo: Il governo sostiene che la cifra avvicina l'Italia ad altri mercati maturi, anche se resta una delle fee più alte nel continente.



Ricadute sugli operatori, sul mercato e sul gettito

A poco più di un mese dalla chiusura del bando, l'ADM ha contato 47 domande valide: tra queste figurano i colossi quotati e un paio di new-entry pronte a rilevare i marchi minori. Il numero è inferiore alle circa 80 concessioni attualmente in proroga, ma sufficiente, secondo l'autorità, a garantire molte offerte.

Sul fronte dei numeri macro, il contesto europeo resta in forte espansione. Nel 2024 la raccolta lordo-gioco ha toccato 123,4 miliardi di euro, il livello più alto di sempre. L'Italia partecipa a questa crescita con degli operatori che hanno saputo sfruttare la migrazione verso l'online.

Gli analisti ipotizzano che la nuova fee, sommata al controllo tecnico, spinga i concessionari a razionalizzare l'offerta, investendo in CRM e contenuti verticalizzati come i live-casino, gli instant games e lo streaming integrato. Non è esclusa una stagione di M&A: i gruppi globali potrebbero rilevare i marchi locali già dotati di infrastruttura e-payment conforme all'ecosistema ADM.

Casinò online stranieri e licenze ADM: Un confronto

Il dibattito pubblico ha riportato sotto i riflettori i casinò online stranieri che non possiedono la concessione ADM. In assenza di autorizzazione, questi siti non possono promuoversi in Italia né offrire servizi di pagamento in euro attraverso i canali bancari domestici, ma restano accessibili agli utenti che scelgono dei percorsi alternativi, ad esempio l'uso di wallet crypto.

Le differenze principali rispetto ai portali con licenza AAMS/ADM sono tre:





Tassazione e destinazione erario: Gli operatori ADM versano le imposte specifiche sui singoli prodotti, mentre i casinò esteri pagano nel Paese di stabilimento.

Limiti di deposito e auto-esclusione: I concessionari italiani devono integrare il Registro Unico delle Autoesclusioni e impostare dei plafond di spesa verificati, obblighi che non sempre coincidono con quelli previsti in altri ordinamenti.

Responsabilità transfrontaliera: Con la nuova gara, ADM richiede le certificazioni ISO/IEC specifiche per data-security e auditing. In diversi Stati membri questi standard sono facoltativi.



Gli addetti ai lavori, intanto, osservano che alcuni operatori internazionali stanno valutando la richiesta di concessione ADM proprio per intercettare la domanda italiana e per diventare ancora più competitivi sul mercato.