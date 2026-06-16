Logitech G305 X Superlight

Anche se i topi possono avere forme e dimensioni varie, quando si riduce, tutti i topi operano secondo gli stessi parametri e hanno gli stessi obiettivi. Che tu preferisca unità più grandi con una miriade di pulsanti che puoi mappare liberamente, oppure preferisci opzioni piccole e leggere con il minimo indispensabile di pulsanti, indipendentemente dalle preferenze personali un mouse da gioco deve fondamentalmente essere preciso e sentirsi comodo nel palmo della mano. Se riuscirà a superare queste sfide, il mouse è già sulla strada per diventare un dispositivo valido e funzionale, ed è così per il G305 X Superlight di Logitech.

Quello che abbiamo qui riguarda più la seconda area come citato sopra. È un accessorio leggero da 61 grammi, piuttosto piccolo che si incastra nel palmo, venendo sopraffatto e soffocante dalla mano, offrendo anche solo pochi pulsanti. In sostanza, stiamo parlando di un gadget più snello, uno strumento verso cui i giocatori FPS si concentrano senza dubbio, perché oltre al clic sinistro e destro, una rotella e un pulsante centrale per cambiare i profili del mouse, abbiamo due pulsanti sul lato sinistro del mouse che possono essere assegnati come preferisci, per il corpo a corpo, Accucciati, qualunque cosa sia il tuo preferito. Questo è un mouse pensato per riflessi rapidi e per chi non vuole il fluff, un gadget per destri che ha qualche trucco aggiuntivo nella manica.

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Per prima cosa, il G305 X Superlight può funzionare sia in modalità wireless che cablata, con il primo che offre persino opzioni personalizzabili tramite un ricevitore Lightspeed che può offrire una frequenza di polling di 8.000 Hz, che francamente è molto più alta di quanto la maggior parte delle persone potrebbe o potrebbe mai aver bisogno. A questo si aggiunge un conveniente scomparto sotto il mouse per conservare in sicurezza il dongle Lightspeed, oltre a una batteria integrata che afferma di offrire 130+ ore di batteria con una sola carica. Non siamo mai stati così lontani da una soluzione di ricarica da aver bisogno di una durata della batteria di quel tipo, ma offrirla è una gioia che non dovrebbe essere messa da parte.

A tutto questo si aggiunge un Hero Sensor che può offrire un controllo estremamente preciso, raggiungendo un massimo di 44.000 DPI, che, come il tasso di sondaggio, è molto più di quanto la maggior parte delle persone avrà mai bisogno. Ma ehi, se puoi offrirlo in un pacchetto compatto e a un prezzo ragionevole, sono completamente d'accordo.

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Oltre a questo, c'è una minima scattura di RGB sotto la ruota di scorrimento, che puoi personalizzare nel software Logitech G Hub, che continua a essere un'applicazione semplice e ben costruita, facile da navigare e che offre agli utenti tantissime opzioni. L'RGB è in realtà piuttosto tenue e non posso fare a meno di pensare che se non fosse in evidenza non influenzerebbe l'impressione di questo mouse, ma alcuni amano avere un tocco di colore come questo, quindi non mi oppongo troppo.

La qualità costruttiva è solida e il materiale plastico di cui è fatto il mouse è rigido e resistente. Offre esattamente ciò di cui hai bisogno dal punto di vista dell'utilità, e offre una buona versatilità nell'elemento cablado/wireless e anche nelle opzioni di personalizzazione. Personalmente, mi piace un po' più di massa nel mouse, quindi il peso di 61g può farmi cercare un po' di più, ma non è un grosso fastidio come la dimensione effettiva del mouse lascia un po' a desiderare. Non mi considero con mani grandi, per così dire, ma la forma compatta e minuta del G305 X Superlight spesso si distingue come troppo piccola per usarla regolarmente. Le mie mani si avvolgono attorno al topo, inghiottando il suo corpo al punto che spesso mi ritrovo a trascinare sia il pollice che il mignolo sul tappetino mentre muovo il dispositivo. Forse è troppo piccolo del 20% per le mie mani, che di nuovo, non considererei mani grandi, quindi se ti consideri avere guanti grandi, potresti voler guardare altrove.

Nonostante queste critiche, il G305 X Superlight soddisfa la maggior parte delle caselle per quanto riguarda il funzionamento e l'uso del mouse. Vorrei che fosse un po' più grande per calzare meglio? Certo. Il mio interesse per un po' di massa in più si scontrerebbe con la filosofia di design "Superlight"? Senza dubbio. Oltre a questo, Logitech ha creato un mouse affidabile e valido che dovrebbe soddisfare la maggior parte degli utenti, e tutto a un prezzo abbastanza ragionevole di £69.99/€79.99.

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