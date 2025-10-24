Logitech MX Master 4

Ho recensito il mouse Logitech MX Master diverse volte - per PC e Mac - in piccole versioni iterative S e i grandi passi in avanti. Ogni volta, è stata la stessa storia: certo, ci sono molti appassionati di giochi che guardano il DPI, la frequenza di polling del mouse e simili, e si fanno beffe, ma per tutto il resto per cui hai bisogno di un mouse, come la semplice navigazione del tuo computer e attività più produttive, il MX Master è il campione indiscusso.

Dopo un sacco di voci e qualche specifica trapelata qua e là, il MX Master 4 è finalmente arrivato, quindi è tempo per me di tirare fuori di nuovo gli stessi strumenti, perché questo è, ancora una volta, un colpo di genio.

Ha più o meno la stessa vestibilità super ergonomica, ma ora il precedente rivestimento in gomma è stato sostituito con un materiale plastico microstrutturato, riciclato ed estremamente confortevole. È come se fosse ricoperto di Alcantara, ma è totalmente resistente ai palmi sudati. È in qualche modo "morbido" da usare.

Stiamo parlando di 150 grammi, un sensore da 8000 DPI tramite la nuova unità laser Darkfield e purtroppo sempre la stessa frequenza di polling di 125Hz. Sembra molto poco quando esaminiamo i mouse con 8000Hz, ma per lo più si applica solo a esperienze che funzionano a frame rate molto più elevati, e qui Logitech ha scelto, un po' ostinatamente, di attenersi all'ufficio e all'uso creativo.

Annuncio pubblicitario:

Tuttavia, non è che stiano riposando sugli allori. Ora c'è un feedback tattile integrato nel mouse tramite piccoli motori sotto la superficie. Questo ti dà un feedback tattile in quattro livelli di intensità, che si verifica principalmente dove appoggi il pollice durante l'uso. Il feedback aptico si attiva anche, ad esempio, quando si utilizza il nuovo Actions Ring, un piccolo menu di scelta rapida circolare che si attiva cliccando con il pollice e può essere personalizzato tramite Logitech Options+ - un'app che, a mio parere, rimane una delle migliori suite software di accessori per PC sul mercato.

C'è un chip migliore per una connettività avanzata sia tramite Bluetooth che tramite Logi Bolt, e il dongle è ora USB-C, che per quanto posso ricordare, questa è la prima volta che vedo un dongle USB-C. Per inciso, Logitech afferma che dura ben 70 giorni con una singola carica, quindi non ho ancora avuto la possibilità di scaricarlo completamente.

È abbastanza difficile trovare qualcosa che cambierei immediatamente. No, non ci sono veri e propri cambi di gioco qui, ma con otto pulsanti programmabili, feedback tattile, solide frequenze DPI e la sempre adorabile rotella elettrostatica MagSpeed, questa è una masterclass di progettazione ed esecuzione.