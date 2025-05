Lost in Random: The Eternal Die Anteprima hands-on: On a Roll!

HQ

Non ho giocato all'originale Lost in Random, ma negli ultimi due mesi ho giocato a due giochi di studi separati, ciascuno con sviluppatori che hanno lavorato a quel gioco d'azione e avventura del 2021. Strano, eh? The Midnight Walk di Moonhood Studios scambia l'avventura d'azione in terza persona con un'avventura narrativa in prima persona/VR, sempre con un senso di fantasia ma in un mondo diverso. Lost in Random: The Eternal Die di Stormteller Games è direttamente correlato al gioco originale, ma cambia comunque il genere.

Invece della formula dell'avventura d'azione in terza persona, otteniamo un roguelite dall'alto verso il basso simile ad Hades. Lost in Random: The Eternal Die non è un sequel diretto, ma fa seguito agli eventi del gioco originale. Tradita dal suo dado nero, la regina Aleksandra viene assorbita in esso, un regno che combina fiaba e Alice nel Paese delle Meraviglie. È di dimensioni ridotte e deve sconfiggere il dado nero AKA Mare the Night (vedi cosa hanno fatto lì?) per fuggire e tornare nel suo mondo.

Il gioco scorre come molti altri roguelite d'azione con visuale dall'alto verso il basso a cui avrai giocato in passato. Si inizia con un'arma semplice e ci si aggiorna lentamente dopo aver combattuto attraverso una serie di stanze, la maggior parte delle quali contiene nemici. Gli attacchi possono essere leggeri o pesanti, con i primi che hanno una combo breve. Puoi scattare per tirarti fuori dai guai, lanciare il tuo dado Fortune per aggiungere qualche danno extra e ottenere l'accesso a un'abilità speciale della carta che cambia a seconda della carta che raccogli. Dal lanciare un'ondata di sabbia contro i nemici per bloccarli in tempo al diventare una palla di fulmini, queste abilità sono potenti ma devono essere caricate da attacchi regolari.

Annuncio pubblicitario:

Il combattimento è veloce e divertente nel tempo che abbiamo trascorso con esso. Forse non è così gratificante come il meglio del genere, ad esempio Hades - da cui The Eternal Die sembra fortemente modellato - ma è facile da prendere e giocare se stai cercando di fare una o due corse veloci. I potenziamenti aggiungono un livello di profondità al combattimento, poiché durante la tua corsa riempirai un tabellone con buff che corrispondono ciascuno a un colore. Il rosso potenzia gli attacchi base delle armi, il viola aumenta gli effetti evocati, il blu aumenta il danno del dado, hai capito l'idea. Abbina il tris e otterrai un buff permanente a seconda del colore, che ti consente di elaborare strategie in una corsa, ma non ho ancora trovato un buon livello di sinergia tra queste abilità.

Come ci si aspetterebbe in un roguelite, non si passa da una corsa all'altra e si ha una base dove si incontra un variegato cast di personaggi, che consente di scoprire di più sulla storia e sulle nuove abilità. Considerando la vita passata di Aleksandra come regina malvagia, è piuttosto interessante incontrare le persone che ha intrappolato nel dado nero in precedenza, con alcuni disposti ad aiutarla nella sua ricerca per distruggere Mare. Nell'accampamento, otterrai anche buff permanenti, insieme a nuove armi. Per lo più, sono rimasto con la spada di base. L'arco è al secondo posto, ma la lancia e la mazza più lente possono significare che ti ritrovi a subire troppi colpi imbarazzanti, specialmente nei combattimenti con i boss.

Parlando di combattimenti contro i boss, finora sono riuscito a raggiungerne due, ed entrambi sono i punti salienti delle loro aree. Il Duca e la Duchessa di Sixtopia - una coppia spettrale che è stata bandita da Aleksandra in passato - sono un filtro davvero impegnativo come primo nemico duro, facendoti essenzialmente combattere due boss contemporaneamente nella loro seconda fase, e anche il grande rospo Eema è molto divertente da combattere, anche se forse un po' meno divertente a causa della sua mancanza di dialoghi rispetto al Duca e alla Duchessa. Nessuno dei due combattimenti mi ha fatto sentire come se il gioco fosse troppo facile o troppo difficile, poiché la vittoria rimane in vista, anche se so che devo tornare al campo e procurarmi alcuni buff permanenti a salute, danni e altro prima di vincere.

Annuncio pubblicitario:

Lost in Random: The Eternal Die non fa molto che si possa descrivere come completamente nuovo, ma la personalità del suo mondo aiuta a mantenere il suo intrigo. Anche se non ho giocato all'originale, ho trovato i personaggi e l'ambiente straordinariamente affascinanti. Ogni personaggio è anche doppiato, con la maggior parte di loro che funge da controparte stravagante della serietà di Aleksandra nella sua ricerca per sconfiggere Mare. Questi personaggi possono essere trovati durante una corsa e riportati al campo e alla fine ti permettono di definire il viaggio di Aleksandra, sia che la vedrai cercare vendetta a tutti i costi o iniziare un percorso di redenzione.

Nel mondo saturo di roguelike e roguelite, è difficile distinguersi. Il genere è cresciuto rapidamente grazie a titoli del calibro di Hades, Dead Cells, Darkest Dungeon e altri ancora. Può essere difficile competere con quelli, e anche se non sono ancora del tutto sicuro Lost in Random: The Eternal Die lo faccia, mi sono divertito molto con i suoi combattimenti rapidi e stravaganti e sono costantemente affascinato dal suo mondo meravigliosamente strano.