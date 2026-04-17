L'ultimo film di Jackass ha ottenuto il titolo completo

Si sa da tempo che quest'estate uscirà un nuovo film di Jackass. Viene presentato come l'ultimo che la crew di Jackass realizzerà mai, servendo come una sorta di addio al fenomeno che divenne così enorme intorno al cambio del millennio che, 26 anni dopo, rimane abbastanza popolare per il grande schermo.

La star Johnny Knoxville ha già detto che ha finito con le acrobazie di testa per la sua parte, perché semplicemente non ce la fa più, e sia Dave England che Preston Lacy sono più vicini ai 60 che ai 50. Speriamo però che questo non significhi la fine delle marachelle, e che riceveremo l'addio rispettosamente irrispettoso che Jackass merita così pienamente dopo averci intrattenuto con ogni tipo di infortunio e buffonata per quasi trent'anni.

In ogni caso, il film ha ora ricevuto il titolo finale e, tramite Threads, l'account ufficiale di Jackass ha annunciato che il film si chiamerà Jackass: Best and Last . Uscirà nelle sale il 26 giugno, e sicuramente ci sistemeremo al buio per un ultimo ballo con questa troupe.