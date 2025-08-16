Mafia: The Old Country raccoglie 800K vendite

HQ

Le cose sembrano andare abbastanza bene per l'ultimo capitolo della saga mafiosa di Hangar 13. Secondo un rapporto della società di analisi Sensor Tower, Mafia: The Old Country ha venduto oltre 800.000 copie in tutto il mondo nei suoi primi quattro giorni di uscita.

Lo stesso rapporto afferma che la versione Playstation 5 ha venduto meglio, rappresentando il 48,67% delle vendite, mentre Steam e Xbox Series S/X detengono rispettivamente il 37,86% e il 13,47% al momento della scrittura. Il rapporto di Sensor Tower rileva inoltre che questo successo è una buona notizia non solo per la serie Mafia stessa, ma anche per i giochi per giocatore singolo lineari e basati sulla trama in generale, specialmente in un settore in cui molte aziende stanno inseguendo il prossimo grande successo multiplayer:

"Le robuste vendite iniziali sottolineano il fascino duraturo dell'IP di Mafia e convalidano la scelta dello studio di offrire un'esperienza lineare e narrativa con una presentazione cinematografica. Le prestazioni migliori su Playstation potrebbero riflettere l'allineamento strategico della piattaforma con i giochi per giocatore singolo incentrati sulla storia".

