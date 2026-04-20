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Oggi ci sono molti usi diversi per i microfoni indossabili. Che tu stia registrando un podcast, conducendo interviste per altri scopi o semplicemente voglia registrare il tuo canto, un microfono pratico e portatile sarà sicuramente utile. Il Maono Wave T5 Wireless offre una soluzione comoda per questa esigenza a un prezzo di soli circa €100.

La versione USB-C recensita qui è stata progettata per collegarsi a un telefono, ma esiste anche una versione del dispositivo compatibile con fotocamere e porte Thunderbolt. Considerando la fascia di prezzo, la quantità di accessori inclusi è encomiabile. Oltre a due trasmettitori, un ricevitore e la loro custodia di ricarica, il pacchetto include naturalmente un cavo di ricarica, oltre a parabrezza per entrambi i microfoni, due cordini e clip per varie opzioni di montaggio. È inclusa anche una tasca da trasporto.

Le funzioni dei microfoni sono controllate tramite l'app Maono Link scaricabile separatamente, che permette di regolare comodamente impostazioni come i livelli di guadagno del microfono e la soppressione del rumore ambientale. La funzione di cancellazione del rumore ambientale, in particolare, merita lode, poiché al massimo livello è davvero impressionante e praticamente non viene registrato alcun rumore o rumore aggiuntivo dall'ambiente circostante. Puoi anche aggiungere diversi filtri alla registrazione tramite l'app, come un tono più caldo e simili, e non c'è davvero nulla di cui lamentarsi di questa funzione, anche se la selezione di filtri è piuttosto limitata.

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Usare i microfoni è piuttosto comodo. Colleghi il ricevitore alla porta USB del telefono, accendi i microfoni e il dispositivo registra l'audio del microfono tramite qualsiasi app, anche il registratore predefinito del telefono. Dato che ci sono due trasmettitori, puoi anche registrare in stereo se vuoi, cosa che ho provato personalmente registrando la prova di un piccolo coro a cappella.

Oltre alla funzionalità del dispositivo, anche la qualità del suono merita elogio. Ovviamente, la qualità non è pari a quella di dispositivi più costosi che costano diverse centinaia di euro, e non userei questi microfoni per compiti più impegnativi come registrare suoni di strumenti, ma per registrare voci e voci, il Wave T5 è sicuramente capace. Il suono è chiaro e privo di rumore, e la gamma dinamica della registrazione vocale è più che sufficiente per le prove di registrazione. Il microfono cattura efficacemente diverse estensioni vocali, e note di basso ancora più profonde emergono nella registrazione senza alcun problema. Tuttavia, rispetto alle opzioni più costose, il suono è leggermente freddo e la gamma dinamica non raggiunge del tutto il loro livello, ma è davvero difficile trovare alternative migliori nella sua categoria.

Il dispositivo fa anche una buona impressione in termini di qualità costruttiva. Entrambi i microfoni sono piccoli ma robusti e compatti, e non esiteresti a usarli anche all'aperto. La custodia di ricarica è di alta qualità e la durata della batteria dei microfoni è buona, mentre con una sola carica puoi facilmente registrare anche un podcast più lungo senza doverlo ricaricare.

Come dispositivo economico, il Maono Wave T5 Wireless è un'opzione molto solida che è difficile trovare difetti. Il tono generale leggermente freddo del suono è forse l'unica cosa di cui posso lamentarmi, ma in termini di funzionalità e qualità sonora, il dispositivo è un'ottima alternativa rispetto ai suoi corrispettivi più costosi nella fascia di prezzo.

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