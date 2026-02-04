Marathonbet amplia l'offerta casinò: arriva la serie di slot "Age of the Gods" di Playtech

L'offerta del casinò online di Marathonbet.it si arricchisce con una delle collezioni più iconiche del panorama del gaming online. Da oggi sulla piattaforma sono infatti disponibili le slot della serie Age of the Gods, firmate Playtech, software house di riferimento a livello internazionale.

I nuovi titoli si distinguono per una qualità grafica elevata e per meccaniche di gioco avanzate, elementi che hanno reso la saga "Age of the Gods" una delle più apprezzate dagli appassionati di slot online. Le ambientazioni, ispirate alla mitologia e alle grandi divinità del pantheon classico e nordico, accompagnano il giocatore in un'esperienza immersiva, tra divinità leggendarie, creature mitiche e scenari epici.

Dal punto di vista del gameplay, i titoli della serie si contraddistinguono per alcune meccaniche che hanno contribuito al successo della collezione nel tempo. Molte di esse integrano infatti funzioni bonus articolate, giri gratuiti con moltiplicatori progressivi e feature legate ai personaggi mitologici, che entrano in gioco durante le fasi speciali influenzando l'andamento della partita.

Un altro elemento ricorrente è la presenza di meccaniche a livelli o di sistemi di progressione che premiano la continuità di gioco, aumentando il coinvolgimento e la varietà dell'esperienza. Il tutto è accompagnato da animazioni curate ed effetti visivi dinamici, pensati per rafforzare il legame tra tema narrativo e azione di gioco.

Con questo nuovo lancio, Marathonbet rafforza ulteriormente il proprio catalogo di giochi casinò puntando su contenuti riconoscibili e di alto profilo, capaci di soddisfare sia i giocatori più esperti sia chi è alla ricerca di nuove esperienze di gioco.

Tra i titoli della serie ora disponibili sulla piattaforma figurano:





Age of the Gods: God of Storms



Age of the Gods: Glorious Griffin



Age of the Gods: Goddess of Wisdom



Age of the Gods: Mighty Midas



Age of the Gods - King of Olympus



Age of the Gods - Medusa & Monsters



Age of the Gods - Norse: Gods and Giants



Age of the Gods Norse - Ways of Thunder



Age of the Gods - Prince of Olympus.



L'arrivo della serie rappresenta una novità rilevante all'interno dell'offerta del noto operatore, che continua ad aggiornare il proprio prodotto con titoli di successo sviluppati dai fornitori più acclamati del settore.