Mario Tennis Fever Anteprima: Intenso, caotico e molto nello spirito di Nintendo

In vista delle presentazioni di Nintendo nella capitale tedesca, era Mario Tennis Fever che mi lasciava più scettico. Non perché mi aspettassi che fosse un gioco brutto in alcun modo, ma perché l'idea di trasformare uno sport così rigido come il tennis in un gioco da festa coinvolgente mi sembrava inverosimile. Tuttavia, Nintendo è Nintendo, e è diventato subito chiaro che avevo ancora una volta sottovalutato le capacità creative dell'azienda.

Per cominciare, Mario Tennis Fever è un gioco molto bello. Nintendo è, come sappiamo, campione del mondo nell'usare il suo design accogliente, familiare e colorato per creare esperienze di gioco che impressionano a livello visivo. Forse non sorprenderà nessuno che Mario Tennis Fever sia solo l'ultimo esempio della lunga tradizione di Nintendo di offrirci videogiocatori con un bel po' di viso, ma è comunque la prima impressione che mi colpisce durante la presentazione.

Il passo successivo era uscire sul campo da tennis per una rapida introduzione agli elementi fondamentali dello sport Nintendo dedicati, ma prima di allora era il momento di scegliere un personaggio, e qui mi sono trovato davanti a una solida galleria di icone classiche. La solita equipaggio, composta da Mario, Luigi, Peach e Yoshi, era presente, ma molti altri personaggi come Dry Bowser, Wiggler e Petey Piranha erano inclusi nella formazione, che comprendeva un totale di 38 tennisti allegri. A debuttare anche nell'universo di Mario c'è Baby Waluigi, il cui design si integra bene con gli altri giovani personaggi di Nintendo. Sono stato particolarmente felice di vedere Paratroopa tornare come personaggio giocabile, dato che era sempre stato la mia prima scelta in Mario Kart Double Dash per Gamecube, ma purtroppo da allora era rimasto in panchina. Tutti i personaggi, come le auto in Mario Kart, sono bravi in cose leggermente diverse, alcuni si affidano a colpi potenti, altri alla loro velocità, e alcuni un po' più tecnici. Quindi è importante scegliere un giocatore che si adatti al proprio stile, sia visivamente che meccanicamente.

Lo sport stesso si gioca in termini abbastanza semplici, con un paio di colpi diversi da ricordare. La manovra di base è una procedura semplice che mi permette di controllare la direzione della palla sopra la rete, mentre tenere premuto un pulsante sacrifica la mobilità per un movimento più potente con la racchetta. Un doppio clic sul controller esegue un terzo tipo di colpo e, in circostanze particolari, è anche possibile brillare con uno schiaccio elegante. Con una pallina da tennis ben mirata, è anche possibile mettere KO l'avversario e vincere il round con la forza.

Non è solo puro tennis, dato che Nintendo ha naturalmente trovato il modo di inserire anche una serie di superpoteri nel mix. Prima di ogni partita, posso scegliere tra una miriade di racchette diverse, tutte con un'abilità speciale integrata. Durante l'ora circa che ho passato con Mario Tennis Fever, ho avuto l'opportunità di testarne solo poche, ma il concetto di base è che durante le partite riempivo una barra speciale che mi permetteva di eseguire il colpo caratteristico della racchetta tra un round e l'altro. C'erano molte varianti diverse, tra cui un attacco di fuoco che incendiava il lato avversario del campo, una manovra fantasma che mi rendeva invisibile per un breve periodo, un'abilità di clonazione che creava una copia del mio personaggio, e un potere di fango che inondava parti del campo di fango difficile da far rimbalzare una pallina da tennis.

HQ

Una volta coperte le basi, sono stato abbinato a uno scrittore greco per un paio di partite di tennis Nintendo onesto. All'inizio ho dato al mio avversario una partita piuttosto buona, e a volte mi sono persino sentito un po' orgoglioso di quanto fossi diventato abile in così poco tempo, ma presto è diventato chiaro che la curva di apprendimento del mio avversario era superiore alla mia, e alla fine sono stato io a dovergli i complimenti per la vittoria. Anche se stavo solo scalfiando la superficie, percepivo una profondità tecnica maggiore di quanto l'esterno accessibile di Mario Tennis Fever suggerisse. Sarà entusiasmante imparare di più in futuro. Dopo la nostra prima battaglia, siamo stati abbinati a due influencer norvegesi e abbiamo giocato una partita di doppio in cui il mio ex avversario è diventato un alleato prezioso. Era sia divertente che caotico correre per il campo, con un totale di quattro possibili superpotenze in gioco contemporaneamente, cercando di coordinare attacchi e contrattacchi in modo funzionante. Ma alla fine, io e il mio nuovo amico greco siamo usciti vittoriosi.

Alla fine della presentazione, Nintendo ha aggiunto un ultimo colpo di scena e ci ha introdotti a quattro un'altra modalità in cui la pallina da tennis veniva sostituita da una serie di palloncini che dovevano essere schiacciati l'uno contro l'altro per consumare la barra della salute della squadra avversaria. Intenso, caotico e molto nello spirito di Nintendo. Poi abbiamo finito con Mario Tennis Fever, e l'impressione che mi porto via è che sia un gioco da festa con un grande potenziale per molte battute frenetiche sul divano. Scopriremo cosa offre l'esperienza completa il 12 febbraio.