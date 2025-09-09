Marvel Rivals potrebbe presto ricevere loot box

HQ

Sembra che Marvel Rivals stia prendendo un'altra pagina dal libro di Overwatch, poiché un recente datamine suggerisce che le loot box potrebbero presto essere in arrivo per lo sparatutto di eroi di Netease.

Come riportato da RivalsInfo su Twitter/X, il nome in codice "Misteri" è stato reintrodotto tramite la logica introdotta nella Stagione 4. In parole povere, Mysteries è il nome in codice per Marvel Rivals ' versione delle loot box.

C'è un codice relativo alla raccolta di un numero di queste scatole e un tracker per il numero aperto. Non siamo sicuri di come questo verrà implementato o se lo sarà del tutto. È possibile che questo possa far parte di un evento stagionale, o potrebbe anche essere un modo in più per Netease di guadagnare un po' di soldi dal suo sparatutto free-to-play.

Quando Overwatch è stato lanciato per la prima volta, le loot box erano il modo per ottenere oggetti cosmetici, con i giocatori che lanciavano i dadi ogni volta che ne aprivano una. Il sistema del Battle Pass ha sostituito le loot box e quando Marvel Rivals è stato lanciato ha adottato lo stesso approccio. Ma, se nuove skin potessero essere regalate tramite questi misteri, i giocatori probabilmente coglierebbero al volo l'occasione per tornare alle vecchie abitudini.