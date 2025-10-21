Marvel svela le copertine del primo numero di Ultimate Endgame

HQ

Recentemente, Marvel Comics ha annunciato che l'Universo Ultimate sarebbe giunto alla fine, e presto per giungere a quel punto. Nel 2026, la storia generale raggiungerà la sua fine quando Ultimate Endgame concluderà il suo quinto e ultimo numero. La data dell'ultimo numero non è stata ancora confermata, ma sappiamo che il primo numero arriverà il 31 dicembre.

Detto questo, ora Marvel ha rivelato le copertine di questo primo numero, che vede Ultimate Spider-Man, Ultimate Iron Man, Ultimate Black Panther e Ultimate America Chavez insieme.

ScrittaUltimates dallo scrittore Deniz Camp con i disegni di Jonas Scharf e Terry Dodson, questa serie "riunisce la serie dell'Universo Ultimate per la tanto attesa resa dei conti con il Creatore, l'architetto dietro questo universo contorto".

Il primo numero offrirà anche un'iniziativa Blind Bag in cui è possibile ottenere una copia del fumetto con una delle diverse copertine. Puoi andare qui per vedere le varie opzioni, tra cui una da Peach Momoko, con cui abbiamo parlato di recente al San Diego Comic Con Malaga.

