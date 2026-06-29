Marvel Tokon: Fighting Souls rivela la quinta e ultima squadra che include Blade, Deadpool e Loki

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Mancano circa cinque settimane all'arrivo di Marvel Tokon: Fighting Souls su PC e PS5. Detto questo, e considerando che Evo 2026 si è svolto a Las Vegas durante il fine settimana, lo sviluppatore Arc System Works ha avuto alcune nuove informazioni da condividere riguardo alla lista finale di personaggi inclusa al lancio.

La quinta e ultima squadra è stata annunciata come Samurai Outriders, guidata da Ghostrider e con i talenti di alcuni dei più famigerati maestri di spada Marvel, ovvero Deadpool, Loki e Blade.

Puoi vedere questa curiosa squadra in azione nell'ultimo trailer di Marvel Tokon: Fighting Souls qui sotto, dove è anche confermato che il gioco avrà una Open Beta su PC e PS5 tra il 24 e il 26 luglio, con una Closed Beta per PlayStation 5 in anticipo.