Marvel Zombies: Stagione 1

HQ

Marvel Animation è stato incostante nei miei libri. A volte ha fornito una televisione davvero eccezionale, probabilmente la migliore che Marvel Studios ha offerto da Avengers: Endgame sotto forma di X-Men '97, ma poi ha anche servito un sacco di televisione molto mediocre, come What If... ?, Eyes of Wakanda e I Am Groot. Quindi, entrando in Marvel Zombies, non ho potuto fare a meno di sentirmi un po' cauto, ottimisticamente cauto ovviamente, ma comunque cauto.

E sembra che questo sia stato il modo corretto di approcciarsi a questa miniserie, dato che i quattro episodi televisivi vanno semplicemente bene, sempre bene se non altro. Abbiamo una storia che si concentra su personaggi che non hanno ricevuto molto amore in modo live-action, è un racconto più maturo e violento che non tira pugni e si addice alla sua natura, mescola azione elettrizzante con umorismo leggero ed è carico di fan-service al punto che quasi rimane a galla grazie a questi momenti. Si potrebbe obiettare che Marvel Zombies è l'epitome del Marvel Cinematic Universe, che vive e (non )muore sui pilastri su cui è stato costruito questo colosso dell'intrattenimento.

HQ

La storia ruota attorno a Iman Vellani Ms. Marvel, che è stato fondamentalmente incaricato di impedire agli zombie Scarlet Witch di prendere il controllo completo dell'universo. Questo viaggio vede Kamala Khan viaggiare in tutto il mondo, incontrare eroi e vedere molti di loro morire in modo raccapricciante, il tutto prima di ritrovarsi in un "Avengers finale in cui è in gioco il destino di tutto. La trama funziona e il modo in cui naviga tra i vari personaggi si dimostra anche abbastanza efficace da desiderare sempre di vedere un po' di più da ogni supereroe/cattivo prima che vengano massacrati e accettati nei ranghi dei non morti di Wanda.

Annuncio pubblicitario:

Tuttavia, allo stesso tempo sembra che Marvel Zombies stia cercando di raccontare troppo di una storia in troppo poco tempo. Procede narrativamente a una velocità vertiginosa, spostandosi da un luogo all'altro, concentrandosi su eroi unici per alcuni istanti e poi dirigendosi altrove. Il primo episodio è solo un assaggio di questo squilibrio nella struttura, poiché inizia a New York con Young Avengers come Kate Bishop e Riri Williams, prima di aggiungere Zombie Hawkeye, FRIDAY operando Iron Man, Zombie Captain Marvel, Ikaris, Blade (che è anche il vascello di Moon Knight ), Yelena Belova e il resto del Widows più Red Guardian, il tutto mentre Zombie Okoye dà la caccia alla banda. C'è molto da assimilare e a volte non si può fare a meno di pensare che Marvel Zombies avrebbe dovuto essere due volte più lungo e dare spazio a ciascuno di questi momenti e scene uniche per fiorire veramente prima di andare avanti, qualcosa che inizierete assolutamente a sentire nei tre episodi successivi.

Ma se ti va bene uno spettacolo che non tocca mai nemmeno il pedale del freno e che non ti dà molto tempo per respirare, sarai anche trattato con alcuni momenti epiciMarvel che i fan dei fumetti apprezzeranno. Dopo aver visto quanti danni Infinity Thanos e Infinity Ultron hanno causato a Multiverse, potresti essere curioso di sapere come se la caverebbe Infinity Hulk ? Questo spettacolo fornisce una parvenza di risposta, il tutto senza tradire il fatto che almeno nel MCU, Scarlet Witch è il vero grande capo, un cattivo diverso da tutti gli altri. Se questi sbalorditivi momenti di fan-service non ti fanno pompare il sangue, non posso fare a meno di pensare che Marvel Zombies non sarà proprio la tua marmellata, soprattutto perché l'umorismo continua a funzionare come in ogni altro Marvel progetto, togliendo gran parte del pungiglione e dell'emozione cruda dalla storia quando dovrebbe essere permesso di sobbollire e risuonare con lo spettatore...

Annuncio pubblicitario:

E poi c'è lo stile di animazione. Ci sono momenti in cui è molto carino e sorprendente, ma c'è anche qualcosa che non mi sembra giusto dal mio punto di vista. Non è così fluido, liscio o piacevole per gli occhi come un'animazione Sony /Spider-Verse o DreamWorks, e allo stesso tempo non ha la stessa immensa attenzione ai dettagli di Arcane, per esempio. È una via di mezzo, forse più vicina alle produzioni a misura di bambino di Marvel Animation, e non posso fare a meno di pensare che lo spettacolo trarrebbe beneficio dal prendere una pagina dai libri di X-Men '97 e riflettere uno stile più accurato nei fumetti, e allontanarsi dallo stile What If...?.

Quindi, tutto sommato, Marvel Zombies è una bella serie televisiva, e qualcosa cheMarvel implorerei i fan di dare un'occhiata semplicemente perché richiede un paio d'ore del loro tempo e racconta una storia unica nel più ampio Marvel universo. Non si distinguerà e lascerà un'impressione significativa su di te nello stesso modo in cui lo ha fatto X-Men '97, ma è sicuramente migliore di Eyes of Wakanda e What If...?, se stessimo cercando di pseudo classificare questi spettacoli.