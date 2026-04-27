Mass Effect: Andromeda Star dice che la partita "è rapidamente diventata il sacco da boxe della settimana per i Chuds online"

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Alcuni potrebbero interpretarlo come una sorta di accusa all'industria dei videogiochi il fatto che oggi guardiamo con nostalgia a titoli come Mass Effect: Andromeda e Assassin's Creed Unity, considerando i loro lanci difficili. Tuttavia, altri vedono quell'epoca come un periodo in cui eravamo troppo severi con le grandi uscite che non hanno soddisfatto le nostre aspettative. Tom Taylorson, doppiatore della versione maschile di Ryder in Mass Effect: Andromeda pensava di avere un decennio con quel personaggio, ma la ricezione online ha fatto sì che quel futuro venisse cancellato in un attimo.

Taylorson ha spiegato in un'intervista con We Are Mass Effect: "[È stata] senza dubbio una delle cose migliori su cui abbia mai lavorato. Mi sono divertita tantissimo a lavorarci, ho fatto buoni amici lungo il percorso, ho imparato TANTISSIMO, e anche se le opportunità non sempre si sono concretizzate, hanno portato a molte altre opportunità di lavoro in futuro. Rimane comunque una delle mie cose preferite su cui abbia mai lavorato in qualsiasi mezzo. È stato un periodo speciale e stimolante della mia vita e sarò per sempre grato di avere Andromeda a farne parte."

Anche se ricorda con affetto il lavoro su Andromeda, l'accoglienza al lancio lascia un sapore ancora più amaro in bocca a Taylorson. "È stato fatto sporco da un editore che si aspettava troppo, non completamente cucinato, costretto a uscire troppo presto, costretto a usare il nuovo motore della centrale quando molti membri del team non sapevano come usarlo e NON era adatto alla parte narrativa del gioco. Inoltre, è stato rilasciato in un'atmosfera MOLTO tossica online e altrove nel mondo dei videoludi. È diventato rapidamente il bersaglio della settimana per i clienti online per visualizzazioni e clic. Il loro amore per l'odio ha sigillato l'accordo."

Taylorson ha poi rivelato di aver lavorato anche su Highguard, un altro gioco che riteneva destinato fin dall'inizio a essere condannato dall'odio online. Ha detto che, sebbene la decisione di non andare avanti con la storia di Andromeda fosse stata pessima, doveva andare avanti in fretta. "Mi ha fatto più male perché sapevo che era finita - Ryder non sarebbe tornato. Io, e altri, pensavamo che avremmo avuto un buon decennio a giocare con questi personaggi in questi spazi. E proprio così - Spariti. Grato di aver fatto il collegamento per la casa di produzione di audiolibri con cui ho lavorato molto, Blackstone Publishing, con gli editori dei libri fisici legati ad Andromeda. Questo ha dato a me e a Fryda l'opportunità di lavorare su quei libri e giocare un po' di più in quel luogo in cui ci siamo divertiti tanto e che ci è stato tolto," ha detto.

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