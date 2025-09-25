Mega Man si unisce Sonic Racing: Crossworlds e abbiamo il primo trailer per dimostrarlo

HQ

Il 25 settembre è il lancio di Sonic Racing: Crossworlds, ma chi ha preordinato la versione deluxe del gioco sta già giocando da qualche giorno. Alcuni hanno persino messo le mani sulla versione fisica in anticipo, e grazie a questo, sapevamo che Mega Man stesso sarebbe arrivato come personaggio ospite, qualcosa di cui abbiamo parlato.

Ma... a quel punto, si trattava solo di leak e nessuna conferma, e durante l'evento di Sony appena concluso, Mega Man è stato finalmente presentato in un trailer. E c'è di meglio, perché Mega Man sarà affiancato da Proto Man, e possiamo anche aspettarci un kart Rush e una pista del Castello del Dr. Wily, completa dell'amato tema. Quindi, quando verrà rilasciato questo pacchetto? Non sappiamo nient'altro se non che sarà nel 2026.

Ma nel frattempo date un'occhiata al trailer qui sotto.