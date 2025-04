Meghann Fahy, Milly Alcock e Julianne Moore sono le protagoniste di Sirens di Netflix

Ancora più star power è nel menu per gli abbonati Netflix questo maggio, poiché lo streamer ha ora presentato uno sguardo alla prossima serie dark comedy Sirens. Questo spettacolo ruota attorno a una sorella preoccupata che sta cercando di proteggere e liberare il fratello minore dalle grinfie di una socialite apparentemente perfetta che vive una vita di lusso. Come ci si aspetterebbe, le cose non sono così perfette come sembrano e presto questo si trasforma in un folle fine settimana di eventi.

Sirens presenta un cast impilato con lo spettacolo guidato da Meghann Fahy e Milly Alcock, ma presenta anche Julianna Moore, Kevin Bacon e Glenn Howerton, e la serie è in realtà più vicina al suo arrivo di quanto si possa pensare.

Netflix ha pubblicato un trailer e ha affermato che Sirens debutterà sullo streamer il 22 maggio. È stata condivisa anche la sinossi ufficiale, che aggiunge quanto segue:

Devon (Fahy) pensa che sua sorella Simone (Alcock) abbia una relazione davvero inquietante con il suo nuovo capo, l'enigmatica socialite Michaela Kell (Moore). La vita cult di lusso di Michaela è come una droga per Simone, e Devon ha deciso che è tempo di intervenire, ma non ha idea di quanto sarà una formidabile avversaria Michaela. Raccontato nel corso di un esplosivo fine settimana nella sontuosa tenuta sulla spiaggia dei Kell, Sirens è un'esplorazione incisiva, sexy e oscuramente divertente delle donne, del potere e della classe.