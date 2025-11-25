Messaggi trapepati su Discord mostrano il motivo del licenziamento di dipendenti di Rockstar

HQ

All'inizio del mese si scoprì che Rockstar aveva licenziato decine di dipendenti in quello che fu immediatamente definito un tentativo di smantellamento dei sindacali. Questi 34 dipendenti licenziati non sono stati licenziati a causa del loro coinvolgimento in un sindacato, ha detto Rockstar, ma perché avevano condiviso informazioni riservate su un server Discord.

People Make Games ha ottenuto alcuni messaggi da quel server Discord, nel tentativo di scoprire cosa sia realmente successo dietro le quinte. Sembra che nulla riguardo GTA o altri futuri progetti Rockstar sia stato trapelato nel server, e invece i dipendenti licenziati stavano discutendo delle recenti modifiche alle linee guida aziendali su Slack.

Slack è una piattaforma di messaggistica, spesso usata nei luoghi di lavoro, e Rockstar aveva recentemente rimosso diversi canali Slack che riteneva non essenziali. Questo è stato discusso nel Discord dei membri del sindacato. Si dice che un dipendente abbia contattato la direzione riguardo alle discussioni in corso. Successivamente, i superiori riuscirono a entrare o vedere i messaggi di Discord, e i 34 dipendenti furono licenziati.

La purga di Slack fu vista come un duro colpo al morale e fu quindi discussa di conseguenza in un altro luogo. Tuttavia, sembra che la direzione di Rockstar non fosse soddisfatta di queste discussioni e abbia dichiarato che le linee guida erano state violate, portando alla risoluzione dei contratti di lavoro.